UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новий "японський вірус" косить населення: чи треба українцям панікувати

Фото: Чим небезпечний "японський вірус" (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У світі з'явився новий японський "вірус", що приводить до раптової смерті людей.

Чи насправді такий жахливий новий вірус, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.

Що ми знаємо про новий вірус

Лікар повідомив, що насправді це звичайна бактерія стрептокок групи А. Вона зазвичай спричиняє ангіну чи скарлатину, легко лікується антибіотиками і не має нічого спільного з вірусами чи COVID-19.

В деяких випадках стрептокок може спричиняти токсичний шок - зараження всього організму з прогресуючим погіршенням стану пацієнта. В японських пацієнтів це проявлялося набряком кінцівки (стрептокок ймовірно потрапив туди через подряпини чи тріщини шкіри), появою гарячки та загальної інтоксикації.

Раніше в Японії діяв масковий режим і норми по самоізоляції. Зараз ці норми скасовані, окрім того, в Японії вологий теплий клімат та висока щільність населення. Це сприяє поширенню різних інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, в тому числі і стрептококової.

Чи треба українцям панікувати

Медик заспокоїв українців - наразі причин для паніки немає. По-перше, стрептокок лікується антибіотиками. По-друге, він не надто стійкий в навколишньому середовищі, тому навіть якщо в Японії суперагресивний стрептокок, він не зможе швидко розповсюдитися по всьому світу.

Профілактика хвороби

  • мийте руки перед їжею;
  • не контактуйте тісно з людьми, в яких ознаки респіраторної інфекції;
  • при травмах шкіри (подряпини, порізи, садна і т.д.) обробляйте рану шкірними мазями з антибактеріальним вмістом (мірамістин, тирозур гель, бактопік і т.д.).

 

Нагадаємо, що до цього лікар назвав хворобу з незворотніми ускладненнями.

Читайте також, що станеться з організмом, якщо кожного дня їсти багато полуниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХворобиЛікарі