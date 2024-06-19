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Новий "японський вірус" косить населення: чи треба українцям панікувати

Середа 19 червня 2024 09:50
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Новий "японський вірус" косить населення: чи треба українцям панікувати Фото: Чим небезпечний "японський вірус" (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Михайло Цюрак

У світі з'явився новий японський "вірус", що приводить до раптової смерті людей.

Чи насправді такий жахливий новий вірус, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.

Що ми знаємо про новий вірус

Лікар повідомив, що насправді це звичайна бактерія стрептокок групи А. Вона зазвичай спричиняє ангіну чи скарлатину, легко лікується антибіотиками і не має нічого спільного з вірусами чи COVID-19.

В деяких випадках стрептокок може спричиняти токсичний шок - зараження всього організму з прогресуючим погіршенням стану пацієнта. В японських пацієнтів це проявлялося набряком кінцівки (стрептокок ймовірно потрапив туди через подряпини чи тріщини шкіри), появою гарячки та загальної інтоксикації.

Раніше в Японії діяв масковий режим і норми по самоізоляції. Зараз ці норми скасовані, окрім того, в Японії вологий теплий клімат та висока щільність населення. Це сприяє поширенню різних інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, в тому числі і стрептококової.

Чи треба українцям панікувати

Медик заспокоїв українців - наразі причин для паніки немає. По-перше, стрептокок лікується антибіотиками. По-друге, він не надто стійкий в навколишньому середовищі, тому навіть якщо в Японії суперагресивний стрептокок, він не зможе швидко розповсюдитися по всьому світу.

Профілактика хвороби

  • мийте руки перед їжею;
  • не контактуйте тісно з людьми, в яких ознаки респіраторної інфекції;
  • при травмах шкіри (подряпини, порізи, садна і т.д.) обробляйте рану шкірними мазями з антибактеріальним вмістом (мірамістин, тирозур гель, бактопік і т.д.).

Нагадаємо, що до цього лікар назвав хворобу з незворотніми ускладненнями.

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