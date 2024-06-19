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Новый "японский вирус" косит население: нужно ли украинцам паниковать

Среда 19 июня 2024 09:50
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Новый "японский вирус" косит население: нужно ли украинцам паниковать Фото: Чем опасен "японский вирус" (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Михаил Цюрак

В мире появился новый японский "вирус", приводящий к внезапной смерти людей.

На самом ли деле так ужасен новый вирус, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.

Что мы знаем о новом вирусе

Врач сообщил, что на самом деле это обычная бактерия стрептококков группы А. Она обычно вызывает ангину или скарлатину, легко лечится антибиотиками и не имеет ничего общего с вирусами или COVID-19.

В некоторых случаях стрептококк может вызывать токсический шок - заражение всего организма с прогрессирующим ухудшением состояния пациента. У японских пациентов это проявлялось отеком конечности (стрептококк вероятно попал туда из-за царапины или трещины кожи), появлением лихорадки и общей интоксикации.

Ранее в Японии действовал масочный режим и нормы по самоизоляции. Сейчас эти нормы упразднены, кроме того, в Японии влажный теплый климат и высокая плотность населения. Это способствует распространению различных инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем, в том числе и стрептококковой.

Нужно ли украинцам паниковать

Медик успокоил украинцев - пока причин для паники нет. Во-первых, стрептококк лечится антибиотиками. Во-вторых, он не слишком устойчив в окружающей среде, поэтому даже если в Японии суперагрессивный стрептококк, он не сможет быстро распространиться по всему миру.

Профилактика болезни

  • мойте руки перед едой;
  • не контактируйте тесно с людьми, у которых признаки респираторной инфекции;
  • при травмах кожи (царапины, порезы, ссадины и т.д.) обрабатывайте рану кожными мазями с антибактериальным содержимым (мирамистин, тирозур гель, бактопик и т.д.).

Напомним, что до этого врач назвал болезнь с необратимыми осложнениями.

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