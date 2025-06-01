Новий фітнес-тренд, який спалює жир без спортзалу та важких вправ: як це працює

Як схуднути за допомогою спорту ,але без виснажливих тренувань? Чи можливо це взагалі?

Про новий тренд у фітнесі розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.

Новий тренд у фітнесі

Останнім часом все більшої популярності набуває концепція тренувань у так званій "Зоні 2", яка обіцяє ефективне спалювання жиру та покращення загального стану здоров'я без виснажливих інтенсивних навантажень.

Це помірний рівень фізичної активності, що є ключовим у контексті жироспалювання та підвищення аеробної витривалості.

Що таке "Зона 2"?

Тренування в "Зоні 2" передбачають підтримку частоти серцевих скорочень (ЧСС) на рівні 60-70% від вашої максимальної ЧСС. На цьому рівні інтенсивності організм переважно використовує жир як основне джерело енергії.

Для розрахунку максимальної ЧСС можна використовувати просту формулу: 220 мінус ваш вік. Потім від цієї цифри вираховується 60-70%, щоб визначити цільовий діапазон ЧСС для "Зони 2".

Важливо відстежувати свою ЧСС під час тренувань (за допомогою пульсометрів або фітнес-трекерів), щоб переконатися, що ви залишаєтеся в цьому оптимальному діапазоні.

Чому це працює?

На відміну від високоінтенсивних тренувань (HIIT), які здебільшого використовують вуглеводи для енергії, "Зона 2" фокусується на метаболізмі жирів. Це означає, що ваше тіло стає більш ефективним у використанні жирових запасів як палива.

Основні переваги тренувань у "Зоні 2" включають:

Ефективне спалювання жиру

Максимізує окислення жирів, сприяючи їхньому розщепленню для отримання енергії.

Зміцнення серцево-судинної системи

Покращує ефективність роботи серця, роблячи його сильнішим і здатним перекачувати більше крові за одне скорочення.

Підвищення мітохондріальної функції

Збільшує кількість і ефективність мітохондрій - "енергетичних станцій" клітин, що покращує здатність організму використовувати кисень та жир для вироблення енергії.

Зниження ризику перетренованості та травм

Оскільки інтенсивність помірна, такі тренування є менш стресовими для організму, що дозволяє тренуватися частіше та довше.

Покращення чутливості до інсуліну

Сприяє кращому контролю рівня цукру в крові.

Зниження стресу та покращення настрою

Помірна інтенсивність сприяє вивільненню ендорфінів, що зменшує стрес та покращує психоемоційний стан.

Відсутність значних стрибків кортизолу

На відміну від високоінтенсивних тренувань, що можуть викликати підвищення рівня кортизолу (гормону стресу), тренування в "Зоні 2" підтримують його в здоровому діапазоні, сприяючи кращому відновленню та гормональному балансу.

Які вправи підходять для "Зони 2"?

Щоб залишатися в "Зоні 2", обирайте активності, які дозволяють вам підтримувати розмову, але ви не зможете співати при цьому. Це так званий "розмовний тест".

Приклади вправ:

Швидка ходьба (наприклад, 30-60 хвилин)

Легкий біг або повільна пробіжка

Їзда на велосипеді в помірному темпі по рівній місцевості

Плавання в комфортному темпі

Танці, що помірно підвищують ЧСС

Веслування

Як почати займатися?

Для початку рекомендується приділяти тренуванням у "Зоні 2" близько 150-180 хвилин на тиждень. Важливо обирати стабільні активності та поступово збільшувати тривалість.

Тренування в "Зоні 2" є доступним та ефективним способом спалювання жиру, покращення метаболізму та зміцнення загального стану здоров'я, роблячи фітнес стійким та приємним процесом.