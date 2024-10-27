Новий тиждень стане початком білої смуги для п'яти знаків Зодіаку. Утруть носа всім ворогам

Діва

Зірки обіцяють вам доленосні події. Цей тиждень допоможе вам втілити у життя чимало своїх бажань. Не бійтеся дати відсіч ворогам та заздрісникам, ви можете залишити недоброзичливців у минулому.

Телець

Новий тиждень подарує вам шанс виправити помилки та порозумітися з тими, хто вам дорогий. Не варто конфліктувати, загострювати суперечки та намагатися доводити свою правоту. Ви легко зариєте сокиру війни та знайдете своє щастя.

Риби

Цей тиждень змусить вас багато чого переосмислити. Швидше за все, ви вирішите розпочати все з чистого аркуша. Наважуйтеся на зміни, вони подарують вам чимало радості. Найближчі дні запам'ятаються вам надовго.

Стрілець

Настав час позбутися всього, що приносить вам прикрість. Цей тиждень допоможе вам почати жити так, як ви хочете. Найголовніше - не боятися робити перший крок назустріч чомусь новому.

Близнюки

Гороскоп на тиждень радить вам відмовитись від імпульсивних вчинків. Будьте мудрими та обережними. Не варто забувати про свої бажання, але при цьому важливо пам'ятати про обов'язки та почуття оточуючих. І якщо ви знайдете цю золоту середину - зірки щедро обдарують вас щастям.