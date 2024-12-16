Новий тиждень стане доленосним для чотирьох знаків Зодіаку. Кого обрали зірки

Козоріг

Гороскоп на тиждень обіцяє вам казковий успіх. Найближчі сім днів будуть для вас неймовірно важливими. Річ у тім, що доля вирішила допомогти вам розпрощатися з "чорною" смугою вже до кінця року. І тому на вас чекають дива і несподівані пригоди.

Лев

Зірки не просто так обіцяють вам доленосні події. Новий тиждень запам'ятається вам як один із найцікавіших цього року. Ви зможете розставити всі крапки над "і" в усіх справах і невирішених проблемах. А тому заплануйте на цей тиждень усе, що вже давно відкладали на невизначений період.

Рак

Зустрічайте зміни. Зірки обіцяють вам чимало сюрпризів і несподіванок, усі вони виявляться приємними та дуже доречними. До кінця року всім хочеться трішечки дива. Можете не сумніватися в тому, що ваша порція щастя і радості буде дуже щедрою.

Скорпіон

Гороскоп на тиждень радить вам набратися рішучості. Вам варто обрубати зв'язки з тими, хто заважає вам зривати з неба зірки. Крім цього, найближчими днями ви зможете розпрощатися зі спогадами, через які зараз боїтеся довіряти людям. Спалюйте мости та зустрічайте доленосні зміни.