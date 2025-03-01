Новий тиждень подарує крила щастя лише 5 знакам Зодіаку

Овен

Цей тиждень принесе вам відчуття свободи та оновлення. Нарешті вирішаться питання, які довго не давали вам спокою, а доля підкине можливість зробити великий крок вперед. Час ризикнути та вийти із зони комфорту - Всесвіт на вашому боці.

Лев

Гороскоп на тиждень обіцяє вам шанс розправити крила та досягти великого успіху. Ваша енергія та харизма відкриють двері, які раніше здавалися замкненими. Будьте готові до приємних несподіванок та важливих зустрічей - вони приведуть вас до нових вершин.

Терези

Для вас цей тиждень стане періодом гармонії та натхнення. Ви зможете знайти баланс між роботою та особистим життям, а також вирішити давні суперечки. Слухайте свою інтуїцію, адже вона приведе вас до щастя.

Стрілець

На вас чекають пригоди, які кардинально змінять ваше життя. Настав час, коли треба почати щось нове або зробити важливий вибір. Успіх прийде до тих, хто не боїться діяти та проявляти ініціативу.

Риби

Для вас доля підготувала приємні подарунки. Ви можете отримати чудову новину або довгоочікувану пропозицію. Важливо не закриватися від нових можливостей - беріть та приймайте все, що вам дає життя.

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