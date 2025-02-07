Новий iPhone SE 4: Apple може представити бюджетну новинку вже найближчими днями

Наступне покоління iPhone SE може бути представлено вже наступного тижня. Очікується, що Apple не проводитиме презентацію для iPhone SE 4, а презентуватиме пристрій через прес-реліз.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.

iPhone SE 4, як очікується, отримає дизайн у стилі iPhone 14 - Apple прибере товсті рамки і кнопку "Додому" з Touch ID, які є в поточній версії iPhone SE. Після виходу iPhone SE 4 використання Touch ID у лінійці iPhone буде остаточно припинено.

Apple планує оснастити iPhone SE 4 власним модемом, розробленим всередині компанії. Це буде перший iPhone з новим модемним чіпом Apple. Хоча він не буде таким же просунутим, як модеми Qualcomm, це важливий крок Apple до зниження залежності від сторонніх виробників.

iPhone SE 4 отримає підтримку Apple Intelligence і буде оснащений таким же чіпом A18, як в iPhone 16, а також 8 ГБ оперативної пам'яті. Крім того, пристрій оснастять портом USB-C, що дасть змогу знову продавати його в Європі. Очікується, що основна камера буде представлена одним 48-мегапіксельним об'єктивом.

Поточний iPhone SE коштує від 359 доларів, але через більш потужний процесор, Face ID та інші оновлення ціна нової моделі може збільшитися. Проте, вартість, ймовірно, залишиться нижче 500 доларів, щоб смартфон міг конкурувати з бюджетними моделями Samsung і Google.

За даними Марка Гурмана, Apple може представити iPhone SE 4 одночасно з новими навушниками PowerBeats Pro 2, анонс яких очікується вже 11 лютого.