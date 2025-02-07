Новый iPhone SE 4: Apple может представить бюджетную новинку уже в ближайшие дни

Следующее поколение iPhone SE может быть представлено уже на следующей неделе. Ожидается, что Apple не будет проводить презентацию для iPhone SE 4, а представит устройство через пресс-релиз.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

iPhone SE 4, как ожидается, получит дизайн в стиле iPhone 14 - Apple уберет толстые рамки и кнопку "Домой" с Touch ID, которые есть в текущей версии iPhone SE. После выхода iPhone SE 4 использование Touch ID в линейке iPhone будет окончательно прекращено.

Apple планирует оснастить iPhone SE 4 собственным модемом, разработанным внутри компании. Это будет первый iPhone с новым модемным чипом Apple. Хотя он не будет таким же продвинутым, как модемы Qualcomm, это важный шаг Apple к снижению зависимости от сторонних производителей.

iPhone SE 4 получит поддержку Apple Intelligence и будет оснащен таким же чипом A18, как в iPhone 16, а также 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, устройство оснастят портом USB-C, что позволит снова продавать его в Европе. Ожидается, что основная камера будет представлена одним 48-мегапиксельным объективом.

Текущий iPhone SE стоит 429 долларов, но из-за более мощного процессора, Face ID и других обновлений цена новой модели может увеличиться. Тем не менее, стоимость, вероятно, останется ниже 500 долларов, чтобы смартфон мог конкурировать с бюджетными моделями Samsung и Google.

По данным Марка Гурмана, Apple может представить iPhone SE 4 одновременно с новыми наушниками PowerBeats Pro 2, анонс которых ожидается уже 11 февраля.