Новий глава ФБР поставив на місце Ілона Маска, який загрався у великого начальника

Радник президента США Дональда Трампа Маск у суботу заявив, що всі федеральні службовці повинні виправдати свою роботу або піти з неї. Це було реакцією на те, що Трамп підштовхнув Маска вести більш агресивну політику у скороченні державних витрат.

"Усі федеральні службовці найближчим часом отримають електронний лист з проханням пояснити, що вони робили минулого тижня. Відсутність відповіді буде розцінене як звільнення", - написав Маск.

У листі федеральних працівників попросили вказати приблизно 5 пунктів того, чого вони "досягли минулого тижня". Кінцевий термін для відповіді був вказаний на 23:59 понеділка, хоча у повідомленні не говорилося, що якщо цього не зробити, то це призведе до звільнення.

Диктат технічного мільярдера Ілона Маска "виправдай свою роботу", який він надіслав усім федеральним службовцям США, отримав несподівану негативну реакцію. Відмова надійшла від Кеша Пателя, який у суботу став директором Федерального бюро розслідувань.

Він попросив усіх співробітників ФБР "призупинити будь-які відповіді" на електронний лист Маска федеральним службовцям, який він надіслав у рамках своєї нібито неофіційної ролі керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE).

"Персонал ФБР міг отримати електронний лист від OPM із запитом на інформацію. ФБР через Офіс директора відповідає за всі наші процеси перевірки та проводитиме перевірки відповідно до процедур ФБР. Коли і якщо буде потрібна додаткова інформація, ми координуватимемо відповіді. Наразі, будь ласка, призупиніть будь-які відповіді", - сказав Патель своїм співробітникам.

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Варто додати, що кілька федеральних службовців сказали, що в їхніх агентствах їм також порадили не відповідати на лист Маска та чекати подальших інструкцій. Цю рекомендацію підтримала також профспілка працівників Національного казначейства.

"У мене так багато роботи, тому я не збираюся нехтувати доглядом за пацієнтами через цю драму", - сказав лікар Департаменту у справах ветеранів.