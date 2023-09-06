Нові пільги. В Україні зміниться нарахування пенсії для військових: що відомо
В Україні планують переглянути нарахування пенсій для військовослужбовців і запровадити нові пільги. Причиною цьому стала нерівність умов та обставин, в яких перебувають українці під час повномасштабної війни з Росією.
Про це йдеться в законопроєкті №9680, що днями з'явився на сайті Верховної Ради.
Що може змінитися
Раніше військовослужбовцям за вислугу років зараховували час безперервної роботи на посадах у МВС України чи Нацполіції, які заміщуються державними службовцями, а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах.
Тепер до вислуги років на пільгових умовах пропонують зараховувати:
- виконання обов'язків служби під час дії воєнного стану (особливого періоду) - один місяць служби за два місяці
- час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів - один місяць служби за три місяці
- участь у бойових діях - один місяць служби за чотири місяці
- час перебування у полоні, якщо полонення не було добровільним і особа, яка потрапила у полон, безпосередньо брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, і перебуваючи в полоні вона не вчинила злочину проти людства - один місяць служби за п'ять місяців
- час перебування в полоні, якщо особа потрапила у полон внаслідок поранень, контузії чи інших ушкоджень здоров'я одержаних під час бойових дій, або стала особою з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час перебування у полоні й перебуваючи в полоні вона не вчинила злочину проти миру і людства - один місяць служби за шість місяців
Як військова служба чи полон будуть зараховуватися до загальної вислуги років (скриншот: itd.rada.gov.ua)
У чому важливість законопроєкту
Автори зазначають, що сьогодні важливо дотримуватися принципу справедливості та рівності прав.
"Одні люди віддають обов'язку значну частку свого життя, тоді як інші - взагалі нічого не віддають. І вислуга років і в тих, хто служить у військових підрозділах в польових умовах чи в казармах 24 години 7 днів на тиждень, і в тих, хто працює на цивільних підприємствах в тилу 8 годин 5 днів на тиждень, проживаючи у себе вдома, є однаковою без пільгових умов", - йдеться в пояснювальній записці.
Це є порушенням ст. 24 та ч. 2 ст. 64 Конституції, а також загальних принципів справедливості та рівності перед законом.
"Вважаю, що військовослужбовцям, які виконують обов'язки військової служби під час дії воєнного стану, а також тим особам, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, вислуга років повинна зараховуватись на пільгових умовах", - аргументують свою пропозицію нардепи.
Важливо дотримуватися принципу справедливості та рівності прав (скриншот: itd.rada.gov.ua)
Зараз законопроєкт перебуває на етапі ознайомлення, і ще не прийнятий.
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