Новая вспышка коронавируса может быть совсем скоро: к чему готовиться украинцам

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине может быть уже очень скоро. Небольшое увеличение количества больных наблюдается уже в течении последних дней, а к началу сентября возможна новая вспышка.

По словам специалиста, вспышка коронавируса в Украине возможна уже в ближайшие недели. Рост количества больных может происходить так же, как и в странах Европы.

"Мы ожидаем, что вспышка возможна в ближайшее время. Неделю назад мы делали предварительный прогноз, что в течение двух недель может быть вспышка, сопоставимая с тем, что мы видим в Европе. Это увеличение в два раза за две недели", - сказал Ганиченко.

Он подчеркнул, что уже сейчас начало увеличиваться количество больных в ковидных отделениях. А уровень госпитализаций начал превышать количество выписанных выздоровевших пациентов.

"Если говорить о локдауне, то сейчас риска локдауна как такового нет, система адаптивного карантина продолжает работать, и ее продлили уже до 1 октября", - считает специалист.

Он добавил, что усиление карантина возможно только в том случае, если адаптивный карантин в регионах не справится с распространением заболевания.

Что говорят в Минздраве

Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, в Украине отмечается постепенный рост заболеваемости коронавирусом. Однако подобная ситуация наблюдалась и в 2020 году.

"Мы сегодня видим, что количество случаев регистрации коронавирусной болезни увеличивается. Мы видим рост количества госпитализированных. Мы не видим пока вспышки, а постепенный рост... Если посмотреть на нынешнюю динамику и сравнить ее с динамикой 2020 года, то она почти идентична тому количеству случаев, которое у нас было летом 2020 года", - отметил министр.

Он добавил, что в конце августа в 2020 году количество заболевших начало увеличиваться, а вот резкий подъем начался только осенью.

"Если вспомним, то к концу августа 2020 года у нас было около 2,5 тыс. случаев. В сентябре начался больший подъем, и вспышки были где-то в сентябре-октябре", - рассказал Ляшко.