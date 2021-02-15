Новая вспышка Эболы в Гвинее: стоит ли опасаться украинцам страшного вируса

Власти Гвинеи сообщили о начале эпидемии Эболы . В начале февраля от страшного вируса погибли три человека и это впервые за шесть лет вирус снова начал атаковать.

Что известно о вирусе Эболы и стоит ли опасаться его жителям Украины – читайте в материале Styler.

Новая вспышка Эболы была зафиксирована в западной части Африки – на юго-востоке Гвинеи. В анализах трех умерших пациентов была обнаружена инфекция. Стоит отметить, что все погибшие посетили похороны медсестры в Гуеке, у которой болезнь была диагностирована ранее. Через 7 дней после церемонии прощания к медикам обратились 7 человек с жалобами на боль в животе, рвоту и диарею. А 12 февраля у больных подтвердилась Эбола.

Что такое Эбола

Геморрагическая лихорадка Эбола – это острая вирусная болезнь, которая очень высоко-контагиозная и вызывается она вирусом Эболы. Эбола относится к редким, но очень опасным заболеванием, летальность составляет от 25 до 90% случаев. Она поражает не только человека, но и приматов, а также парнокопытных.

В организм человека вирус попадает через кровь или жидкие выделения больного. Заразиться можно не только при прямом контакте, но и через предметы, если они были загрязнены биологическими жидкостями. Через воздух Эбола не передается.

В организме человека вирус может сохраняться до 9 месяцев и выделяться с физиологическими жидкостями. Были зафиксированы случаи, когда мать передавала новорожденному ребенку вирус через молоко, хотя болела еще до беременности. Также вирус может присутствовать в сперме мужчин, даже через несколько месяцев после выздоровления. Самая большая вспышка Эболы была зафиксирована в Африке с 2014-2016 годах. Впервые Эболу обнаружили в 1976 году.

Симптомы Эболы

Инкубационный период от 2 до 21 дня, но обычно от 4 до 10 дней. Первые признаки очень похожи на обычный грипп – чувство усталости, лихорадка, слабость, снижение аппетита, мышечная боль, боль в суставах, головная боль, боль в горле, тошнота, диарея, боль в животе.

Потом может появиться обезвоживание, икота, одышка, боль в груди, отеки, головные боли. Часто появляется сыпь с мелкими шишками на 5-7 день болезни. При тяжелом течении болезни может произойти внутреннее и внешнее кровотечение. Смерть может наступить через 6-16 дней после первых симптомов. После перенесенного заболевания у пациентов долгое время сохраняются мышечные боль, боли в суставах, снижение слуха, потеря веса и проблемы со зрением.

Стоит отметить, что ученые обнаружили несколько штаммов этого заболевания, которые курсировали на разных территориях.

Страны, в которых была зафиксирована Эбола за всю историю наблюдений:

2018-2019 – Конго (3366 случаев/2227 смертей)

2017 – Конго (8 случаев/4 смерти)

2014-2015 – Сенегал, Конго, США, Великобритания, Испания, Мали, Италия, Гвинея, Сьерра-Леоне, Нигерия (27747 случаев/11279 смертей)

2012 – Конго (36 случаев/13 смертей)

2012 – Уганда (12 случаев/5 смертей)

2008 – Конго (32 случая/15 смертей)

2008 – Филиппины (6 случае)

2007 – Уганда (149/37)

2007 – Конго (12/10)

2004 – Россия (1/1)

2004 – Судан (17/7)

2003 – Конго (143/128)

2001-2002 – Габон (65/53)

2000 -2001 – Уганда (425/224)

1996 – Россия (2/2)

1996 – ЮАР (2/1)

1996 – Габон (91/66)

Лечение Эболы

В августе 2019 года были применены экспериментальные лекарства для лечения Эболы, которые снизили смертность с 50% до 27%. Еще один препарат начал давать шансы выжить почтиу 90% пациентов. В 2019 году была изобретена вакцина, которая разрешена в ЕС, а с 2020 году – в США.

Кто находится в группе риска

Медицинские работники

Члены семьи или близкие люди, у которых мог быть контакт с инфицированным

Люди, которые посещали похороны или имели контакт с телом во время похоронных ритуалов.

Эбола в Украине

У граждан Украины вирус Эболы не был зафиксирован ни разу. Заразиться Эболой украинцы могут только во время путешествия по странам, где бывают вспышки этого заболевания или в лабораторных условиях. В базе лаборатории ЦОЗ МОЗ Украины есть возможность обнаружить возбудителей Эболы. Также есть возможность поместить больных в специальные боксы.

Есть ли в Украине препараты для лечения Эболы или вакцина – неизвестно.