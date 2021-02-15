Новий спалах Еболи у Гвінеї: чи варто боятися українцям страшного вірусу

Влада Гвінеї повідомили про початок епідемії Еболи . На початку лютого від страшного вірусу загинули три людини й це вперше за шість років вірус знову почав атакувати.

Що відомо про вірус Еболи та чи варто побоюватися його жителям України – читайте в матеріалі Styler.

Новий спалах Еболи був зафіксований в західній частині Африки – на південному сході Гвінеї. В аналізах трьох померлих пацієнтів була виявлена інфекція. Варто відзначити, що всі загиблі відвідали похорон медсестри в Гуеке, у якої хвороба була діагностована раніше. Через 7 днів після церемонії прощання до медиків звернулися 7 осіб зі скаргами на біль в животі, блювоту і діарею. А 12 лютого у хворих підтвердилася Ебола.

Що таке Ебола

Геморагічна лихоманка Ебола – це гостра вірусна хвороба, яка дуже високо контагіозна і вона викликається вірусом Еболи. Ебола відноситься до рідкісних, але дуже небезпечних захворювань, летальність становить від 25 до 90% випадків. Вона вражає не тільки людину, але і приматів, а також парнокопитних.

В організм людини вірус потрапляє через кров або рідкі виділення хворого. Заразитися можна не тільки при прямому контакті, але і через предмети, якщо вони були забруднені біологічними рідинами. Через повітря Ебола не передається.

В організмі людини вірус може зберігатися до 9 місяців і виділятися з фізіологічними рідинами. Були зафіксовані випадки, коли мати передавала новонародженій дитині вірус через молоко, хоча хворіла ще до вагітності. Також вірус може бути присутнім у спермі чоловіків, навіть через кілька місяців після одужання. Найбільший спалах Еболи був зафіксований в Африці з 2014-2016 роках. Вперше Еболу виявили в 1976 році.

Симптоми Еболи

Інкубаційний період від 2 до 21 дня, але зазвичай від 4 до 10 днів. Перші ознаки дуже схожі на звичайний грип – почуття втоми, лихоманка, слабкість, зниження апетиту, м'язовий біль, біль у суглобах, головний біль, біль у горлі, нудота, діарея, біль в животі.

Потім може з'явитися зневоднення, гикавка, задишка, біль у грудях, набряки, головні болі. Часто з'являється висип з дрібними шишками на 5-7 день хвороби. При тяжкому перебігу хвороби може статися внутрішня і зовнішня кровотеча. Смерть може настати через 6-16 днів після перших симптомів. Після перенесеного захворювання у пацієнтів довгий час зберігаються м'язовий біль, біль у суглобах, зниження слуху, втрата ваги та проблеми із зором.

Варто відзначити, що вчені виявили кілька штамів цього захворювання, які курсували на різних територіях.

Країни, у яких була зафіксована Ебола за всю історію спостережень:

2018-2019 – Конго (3366 випадків/2227 смертей)

2017 – Конго (8 випадків/4 смерті)

2014-2015 – Сенегал, Конго, США, Великобританія, Іспанія, Малі, Італія, Гвінея, Сьєрра-Леоне, Нігерія (27747 випадків/11279 смертей)

2012 – Конго (36 випадків/13 смертей)

2012 – Уганда (12 випадків/5 смертей)

2008 – Конго (32 випадки/15 смертей)

2008 – Філіппіни (6 випадку)

2007 – Уганда (149/37)

2007 – Конго (12/10)

2004 – Росія (1/1)

2004 – Судан (17/7)

2003 – Конго (143/128)

2001-2002 – Габон (65/53)

2000 -2001 – Уганда (425/224)

1996 – Росія (2/2)

1996 – ПАР (2/1)

1996 – Габон (91/66)

Лікування Еболи

У серпні 2019 року були застосовані експериментальні ліки для лікування Еболи, які знизили смертність з 50% до 27% Ще один препарат почав давати шанси вижити майже у 90% пацієнтів. У 2019 році була винайдена вакцина, яка дозволена у ЄС, а з 2020 року – в США.

Хто знаходиться в групі ризику

Медичні працівники

Члени сім'ї чи близькі люди, у яких міг бути контакт з інфікованим

Люди, які відвідували похорон або мали контакт з тілом під час похоронних ритуалів.

Ебола в Україні

У громадян України вірус Еболи не було зафіксовано жодного разу. Заразитися Еболою українці можуть лише під час подорожі по країнах, де бувають спалахи цього захворювання або в лабораторних умовах. В базі лабораторії ЦГЗ МОЗ України є можливість виявити збудників Еболи. Також є можливість помістити хворих у спеціальні бокси.

Чи є в Україні препарати для лікування Еболи або вакцина – невідомо.