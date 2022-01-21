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Новая волна коронавируса опасна для детей: врач назвал симптомы и группы риска

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Пятница 21 января 2022 09:34
Новая волна коронавируса опасна для детей: врач назвал симптомы и группы риска Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Коронавирус в Украине снова начал набирать обороты. По состоянию на 21 января количество больных пересекло отметку в 20 тысяч человек. Больше всего случаев обнаружено в западных областях страны и по словам врачей, многие пациенты – это дети.

Как рассказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко в интервью ТСН, самому младшему пациенту всего 6 лет.

Он отметил, что к обычным респираторным симптомам коронавируса сейчас добавились еще и проявления интоксикации.

"Основные симптомы – это повышение температуры, чихание, заложение носа или ринорея, в основном сухой кашель. Также проявления общей интоксикации, сопровождающиеся болями в нижних конечностях, пояснице и верхних конечностях", - рассказал специалист.

Во Львовскую инфекционную больницу пациентов привозят ежедневно – в среднем 5-6 человек.

Федоренко отмечает, что все больные – молодого и среднего возраста, а вот людей более старшего и пожилого возраста почти нет. В реанимации в основном находятся не вакцинированные.

"Сейчас в группе риска те же люди, которые были и раньше. Это – больные сахарным диабетом, люди с хроническими поражениями дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Также сейчас в зоне риска дети. Они сейчас также значительно чаще болеют, чем в предыдущие периоды", - подчеркнул врач.

Он добавил, что основной причиной роста больных стали праздничные дни, когда люди часто ходили в гости, посещали массовые культурные мероприятия, концерты и вертепы.

Также в западные области на праздники приехало много туристов из других регионов страны и из других стран.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове школьников средних и старших классов отправляют на дистанционное обучение.

А также рассказывали о том, что в Минздраве назвали препараты, которые будут применять для лечения COVID-19.

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