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Нова хвиля коронавірусу небезпечна для дітей: лікар назвав симптоми і групи ризику

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П'ятниця 21 січня 2022 09:34
Нова хвиля коронавірусу небезпечна для дітей: лікар назвав симптоми і групи ризику Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірус в Україні знову почав набирати обертів. Станом на 21 січня кількість хворих перетнула позначку у 20 тисяч осіб. Найбільше випадків виявлено в західних областях країни й за словами лікарів, багато пацієнтів - це діти.

Як розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко в інтерв'ю ТСН, наймолодшому пацієнту всього 6 років.

Він зазначив, що до звичайних респіраторних симптомів коронавірусу зараз додалися ще й прояви інтоксикації.

"Основні симптоми - це підвищення температури, чхання, закладення носа або рінорея, в основному сухий кашель. Також прояви загальної інтоксикації, що супроводжуються болями в нижніх кінцівках, попереку і верхніх кінцівках", - розповів фахівець.

До Львівської інфекційної лікарні пацієнтів привозять щодня - в середньому 5-6 осіб.

Федоренко зазначає, що всі хворі - молодого і середнього віку, а ось людей більш старшого і похилого віку майже немає. У реанімації в основному знаходяться не вакциновані.

"Зараз в групі ризику ті ж люди, які були й раніше. Це - хворі на цукровий діабет, люди з хронічними ураженнями дихальної та серцево-судинної системи. Також зараз у зоні ризику діти. Вони зараз також значно частіше хворіють, ніж у попередні періоди", - підкреслив лікар.

Він додав, що основною причиною зростання хворих стали святкові дні, коли люди часто ходили в гості, відвідували масові культурні заходи, концерти та вертепи.

Також в західні області на свята приїхало багато туристів з інших регіонів країни та з інших країн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові школярів середніх та старших класів відправляють на дистанційне навчання.

А також розповідали про те, що у МОЗ назвали препарати, які будуть застосовувати для лікування COVID-19.

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