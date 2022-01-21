Нова хвиля коронавірусу небезпечна для дітей: лікар назвав симптоми і групи ризику

Коронавірус в Україні знову почав набирати обертів. Станом на 21 січня кількість хворих перетнула позначку у 20 тисяч осіб. Найбільше випадків виявлено в західних областях країни й за словами лікарів, багато пацієнтів - це діти.

Як розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко в інтерв'ю ТСН , наймолодшому пацієнту всього 6 років.

Він зазначив, що до звичайних респіраторних симптомів коронавірусу зараз додалися ще й прояви інтоксикації.

"Основні симптоми - це підвищення температури, чхання, закладення носа або рінорея, в основному сухий кашель. Також прояви загальної інтоксикації, що супроводжуються болями в нижніх кінцівках, попереку і верхніх кінцівках", - розповів фахівець.

До Львівської інфекційної лікарні пацієнтів привозять щодня - в середньому 5-6 осіб.

Федоренко зазначає, що всі хворі - молодого і середнього віку, а ось людей більш старшого і похилого віку майже немає. У реанімації в основному знаходяться не вакциновані.

"Зараз в групі ризику ті ж люди, які були й раніше. Це - хворі на цукровий діабет, люди з хронічними ураженнями дихальної та серцево-судинної системи. Також зараз у зоні ризику діти. Вони зараз також значно частіше хворіють, ніж у попередні періоди", - підкреслив лікар.

Він додав, що основною причиною зростання хворих стали святкові дні, коли люди часто ходили в гості, відвідували масові культурні заходи, концерти та вертепи.

Також в західні області на свята приїхало багато туристів з інших регіонів країни та з інших країн.