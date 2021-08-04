"Новая почта" сделала важное заявление о товарах из-за рубежа: как и откуда покупать

"Новая почта" на днях начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции. Заказать их можно через сайт NP Shopping, а на доставку постоянно будет действовать специальный тариф: чем больше вес посылки - тем меньше стоимость доставки.
Как совершать покупки за рубежом, и что нужно помнить - читайте в нашем материале ниже.
Чтобы не выходя из дома, чувствовать себя как на шопинге, нужно совершить несколько шагов.
Сначала стоит зарегистрироваться на платформе NP Shopping.
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В личном кабинете вы увидите адрес для шопинга в Турции и других странах.
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Далее нужно:
После этого в личном кабинете NP Shopping зарегистрируйте треккинг-номер, который вы получили от интернет-магазина, и выберите любое отделение "Новой почты" или почтомат в Украине, где было бы удобно забрать посылку. Также можно выбрать адресную доставку курьером.
Добавим, что на сегодня клиенты "Новой почты" могут делать заказы из интернет-магазинов шести стран: Турции, Германии, Китая, США, Польши и Великобритании.
Среди самых популярных онлайн-площадок, которые любят украинцы, в частности: eBay, Amazon, 6pm, Victoria's Secret, Michael Kors, Walmart и другие.
Раньше "Новая почта" запустила новую важную услугу, которая станет очень популярной.
А перед этим компания предупредила украинцев о мошенниках и дала рекомендации о том, как избежать неприятностей при оформлении отправки или получения посылок.