"Новая почта" сделала важное заявление о товарах из-за рубежа: как и откуда покупать

Как покупать товары онлайн через "Новую почту"

Чтобы не выходя из дома, чувствовать себя как на шопинге, нужно совершить несколько шагов.

Сначала стоит зарегистрироваться на платформе NP Shopping.

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В личном кабинете вы увидите адрес для шопинга в Турции и других странах.

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Далее нужно:

выбрать интернет-магазин,

заказать товар онлайн,

указать адрес из "Мои адреса для шопинга" как адрес доставки.

После этого в личном кабинете NP Shopping зарегистрируйте треккинг-номер, который вы получили от интернет-магазина, и выберите любое отделение "Новой почты" или почтомат в Украине, где было бы удобно забрать посылку. Также можно выбрать адресную доставку курьером.



Добавим, что на сегодня клиенты "Новой почты" могут делать заказы из интернет-магазинов шести стран: Турции, Германии, Китая, США, Польши и Великобритании.

Среди самых популярных онлайн-площадок, которые любят украинцы, в частности: eBay, Amazon, 6pm, Victoria's Secret, Michael Kors, Walmart и другие.