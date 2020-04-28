Иллюстративное фото (facebook.com)

Это сказки в твердой обложке, с иллюстрациями известных украинских художников

Компания "Новая почта" подарит детям из социально уязвимых семей 300 тысяч книг, чтобы поддержать, таким образом, семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РБК-Украина.

"Во время карантина появилось много ограничений, в том числе для детей. Они лишены возможности гулять на улице и играть на детских площадках. Но особенно тяжелым испытанием карантин стал для социально уязвимых семей. Сегодня тяжелое положение испытывают многодетные и неполные семьи; родители, воспитывающие детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями; малообеспеченные семьи и семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома на оккупированных территориях", - отмечают в компании.

В компании добавляют, что это сказки в твердой обложке, с иллюстрациями известных украинских художников на глянцевых страницах, которые подойдут для разного возраста ребенка.

"Если ваша семья именно такая или вы знаете семью, которой такая книга необходима, – перейдите по этой ссылке https://cutt.ly/8yyShEm и заполните анкету. Мы обработаем ее и вышлем посылку к детишкам поскорее. Ведь мы доставляем не просто книгу, а хорошие эмоции", - подытожили в компании.

Напомним, 9 апреля компания "Новая почта" прислала медицинским заведениям Полтавы и Черновцов четвертую партию гуманитарной помощи для преодоления пандемии коронавирус.