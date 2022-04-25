Новая "Мрия" будете еще круче: конструкторы рассказали о судьбе самого большого самолета в мире

По его словам, украинские конструкторы планируют построить новы военно-транспортный самолет АН-225. Для новой "Мрии" могут использовать те части самолета, который уцелели в Гостомеле.

Мы имеем план создать новую украинскую "Мрию", у нас уже есть несколько сценариев. Сейчас наши специалисты ГП "Антонов" работают над исследованием того, что осталось от нашего самолета. Частично уцелевшая хвостовая часть и двигатели, в частности несколько из них можно будет использовать в производстве. Некоторые агрегаты мы точно используем, но новая "Мрия" должна быть еще лучше", - рассказал Гусев.

Фото: Разрушенная "Мрия" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Он напомнил, что украинский самолет установил более 200 рекордов и специалисты хотят, чтобы новый самолет добавил еще несколько.

"Этот самолет установил 240 мировых рекордов и у нас есть амбиции, чтобы новый АН-225, построенный в Украине, установил еще несколько мировых рекордов", - подчеркнул гендиректор "Укроборонпрома".

Сейчас также ведутся переговоры с международными партнерами, которые будут помогать построить новый самолет АН-225.

"Мы обсуждаем с нашими международными партнерами, чтобы создать аэрокосмическую коалицию по возобновлению этого уникального самолет. Уникального не только для нашей страны – для всего мира. Самолета, который является самым большим, самолета, который привлекался к разным космическим программам, самолета, который может и должен стать еще одним символом развития человечества, цивилизации и аэрокосмических технологий", - добавил Гусев.