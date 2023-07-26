Нова шахрайська схема з банківськими картками: будьте уважні, якщо у вас є Telegram

Хто у небезпеці

Ця шахрайська схема може зачепити власників банківських карток великих українських банків - Привату, Ощадбанку та Пумб. А ще - якщо вони активні користувачі соціальної мережі Telegram.

Як працює схема

1. Спочатку зловмисники зламують обліковий запис користувача в месенджері й від його імені просять близьких і друзів переказати гроші на рахунок у банку.

2. Потім вони скидають їм карту, на рахунок якої необхідно надіслати гроші.

Причому на фото зображено карту, випущену великим і відомим банком, з ім’ям та прізвищем людини, від імені якої пишуть злочинці.

3. У жертв шахрайства переважно не виникає підозр та запитань й вони скидають гроші на вказану картку.

"Насправді зображення - підробка, створена за допомогою спеціального Telegram-бота. Номер карти реальний, але рахунок належить шахраю і знаходиться в іншому банку - як правило, не такому великому та помітному", - пояснив експерт одного з банків Микола Нічепорук.

Але шахраї виграють час для виведення викрадених коштів. Жертва спочатку звертається до банку, дизайн картки якого використали злочинці, а вже потім розуміє, що гроші полетіли до іншої фінансової організації.

Чи можна повернути кошти

Експерт пояснює, що визначити, де відкритий рахунок у шахрая, можна. Але слід телефонувати у свій банк.

Якщо ви попалися на цю схему і переказали гроші, то повернути їх, звернувшись до банку, не вийде. Бо банк не зобов'язаний це робити. І ви абсолютно добровільно переказали гроші на чужу картку.

Шанс повернути свої кошти з'являється у тому випадку, якщо рахунок шахраїв вже позначений як підозрілий у базі Нацбанку чи правоохоронних органів.