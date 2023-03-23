"Нова пошта" зробила важливу заяву про популярну послугу

Що таке "Сейф-сервіс"

Онлайн-покупка через "Сейф-сервіс" здійснюється виключно через мобільний додаток "Нової пошти", у якому покупець отримує повідомлення із номером накладної та можливістю сплатити замовлення.

Після оплати товару в додатку кошти не йдуть одразу на рахунок продавця, а резервуються. Таким чином, покупець має можливість оглянути посилку у відділенні та уникає ризику із передплатою незнайомим продавцям на карту. І тільки після того, як він оглянув і забрав посилку, кошти перераховуються продавцю на картку. При цьому дані платіжних карток для обох сторін залишаються конфіденційними.

Якщо товар не підійшов, і покупець відмовився від посилки, то вона повертається назад до продавця безкоштовно, а гроші за товар автоматично повертаються покупцеві.

Для продавців "Сейф-сервіс" безкоштовний, а покупець сплачує комісію за грошовий переказ. До кінця травня акційна вартість сервісу складає 20 гривень, незалежно від вартості посилки.

Як скористатися "Сейф-сервісом"

Продавець самостійно створює експрес-накладну у мобільному додатку "Нової пошти".

У розділі Додаткові послуги продавець обирає та натискає "Сейф-сервіс".

Щойно буде створена експрес-накладна, покупець отримує push-повідомлення з її номером. Він має дві доби, щоб сплатити замовлення через мобільний додаток.

Як тільки посилка прибуде у відділення, покупець її оглядає і приймає рішення про покупку. Якщо забирає замовлення - за 30 хвилин кошти за товар перераховуються на картку продавця. У разі відмови від посилки, вона повертається безкоштовно продавцю, а вартість товару і комісія за грошовий переказ повертаються покупцю на рахунок.

Додамо, що посилка, оформлена через "Сейф-сервіс", може зберігатися у відділенні п’ять днів. На шостий день вона автоматично повернеться до відправника, кошти - покупцю, а угоду буде скасованою.

За словами представників компанії, вони "оновили цей сервіс, зберегли його простоту у використанні та залишили єдиний канал для платежів і комунікації - мобільний додаток".

"Тобто зараз все інформування продавця та покупця щодо перебігу онлайн-покупки, оплата замовлення відбуваються в найбільш захищеному каналі - в мобільному додатку "Нової пошти". І це додає нам впевненості, що "Сейф-сервіс" буде безпечним і корисним для продавців і покупців", - кажуть у "Новій пошті".