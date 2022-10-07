Нова пошта відкрила відділення у Польщі: графік роботи і тарифи

"Нова пошта" відкрила своє перше відділення за кордоном - тепер філія української компанії з'явилася на ринку Польщі. Закордонне поштове відділення розпочало роботу у Варшаві.
Про це 7 жовтня йдеться у повідомленні "Нової пошти" у Twitter.
У компанії зазначили, що у планах також відкриття відділень і в інших містах Польщі: у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані. Орієнтовно вони запрацюють упродовж цього місяця.
"Варшаво, готові? Відділення у польській столиці вже працює", - йдеться у публікації.
Поштове відділення у Варшаві розташоване за адресою: Męcińska, 18.
"Нова пошта" запрацювала у Польщі (фото: mobile.twitter.com/NP_official_ua)
Поштове відділення працює щодня:
У коментарях до публікації адміністрація "Ново пошти" уточнює, що працівники відділення у Варшаві - це українці зі знанням польської мови.
У "НП" також зорієнтували щодо вартості надання поштових послуг та тарифів на відправку посилок з Польщі в Україну:
У мережі додали, що планують і надалі розширювати своє представництво за кордоном.
Як повідомлялося раніше, Нова пошта знизила тарифи, і тепер українці платитимуть за популярну послугу менше на 25%.
Нагадаємо також, що в серпні "Укрпошта" та Poczta Polska вирішили спростити поштові пересилки між країнами.