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Не носят маски и игнорируют карантин: что происходит в открытой лавре УПЦ МП

STYLERКоронавирус    27.04.2020 - 17:35
Не носят маски и игнорируют карантин: что происходит в открытой лавре УПЦ МП
В лавре УПЦ МП игнорируют карантин (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине стал причиной закрытия храмов, но одна лавра УПЦ МП открыта и там игнорируют карантин

Карантин в Украине из-за коронавируса действует с 12 марта, и его продлили до 11 мая. Из-за пандемии закрыты множество храмов, но в стране осталась только одна лавра Московского Патриархата, которую до сих пор не закрыли на карантин, и она игнорирует все правила безопасности.

Речь идет о Свято-Успенской лавре, которая находится в городе Святогорск Донецкой области. Это популярное место для экскурсий и паломников Московского Патриархата.

Из-за карантина людей в храме намного меньше. Журналисты зашли под видом туристов, но заметно выделились из общей массы людей, потому что надели маски. При этом на входе, который охраняют "казаки" журналистке сразу посоветовали повязать на бедро платок и снять "ненужную" маску. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В лавре УПЦ МП игнорируют карантин (видео: YouTube)

При этом на входе рассказали, что когда приходит полиция, то заставляют надевать маски, но когда правоохранителей нет, то все обходятся без них. Журналисты отметили, что во время службы в храме было около 200 человек. Никто из них не соблюдает безопасную дистанцию. Кроме того, к иконам прикладывают маленьких детей.

Напомним, что в Почаевской Лавре Тернопольской области умер монах, у которого подозревали коронавирус. Отец Аверкий был известен как изгоняющий дьявола из людей.

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