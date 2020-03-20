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Нострадамус давно предсказывал коронавирус: большая чума

STYLERЖизнь    20.03.2020 - 20:41
Нострадамус давно предсказывал коронавирус: большая чума
Нострадамус предсказывал коронавирус уже давно (фото: freepik)

В сети появилось пророчество Нострадамуса о коронавирусе

Коронавирус предсказывал астролог Ностадамус. В сети обнаружено загадочное предсказание, жившего в XVI веке французского астролога и пророка Нострадамуса о COVID-19.

В тексте говорится о некой болезни, которая поразит приморский город. Судя по всему, реч идет об Ухани - эпицентре инфекции в Китае. Некоторые пользователи склонны видеть в нем отсылку к бушующей в Китае эпидемии

"Большая чума в приморском городе не прекратится, пока не будет отмщена смерть и кровь праведника, взятого и осужденного без преступления. И знатной дамы, оскорбленной притворством", —сказано в пророчестве.

Сторонники конспирологических теорий увидели в приморском городе как раз Китай, где вспыхнула эпидемия, а "дамой" они называют бывшего министра здравоохранения КНР У И, которую призывают на помощь в борьбе с эпидемией. В 2003 году уроженка Ухани уже сумела организовать штаб по борьбе с атипичной пневмонией.

Как мы ранее писали, за прошедшие сутки количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось. По состоянию на 20 марта, подтверждены 26 случаев заболевания. В Запорожской области зафиксировано три новых подозрения на коронавирус. Еще два случая проверяют в Хмельницкой области. Новый случай подозрения появился в Житомире. А в Черновцах первого пациента, который выздоровел после коронавирусной инфекции, уже выписали из больницы.

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