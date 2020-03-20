Нострадамус давно передбачав коронавірус: велика чума

Нострадамус пророкував коронавірус вже давно (фото: freepik)

У мережі з'явилося пророцтво Нострадамуса про коронавірус

Коронавірус передбачав астролог Ностадамус. У мережі виявлено загадкове пророцтво французького астролога і пророка Нострадамуса, який жив в XVI столітті про COVID-19.

У тексті йдеться про якусь хворобу, яка вразить приморське місто. Судячи з усього, річ йде про Ухань - епіцентр інфекції в Китаї. Деякі користувачі схильні бачити в ньому відсилання до бурхливої у Китаї епідемії

"Велика чума в приморському місті не припиниться, поки не буде отмщена смерть і кров праведника, взятого і засудженого без злочину. І знатної дами, ображеної облудою", —сказано в пророцтві.

Прихильники конспірологічних теорій побачили в приморському місті якраз Китай, де спалахнула епідемія, а "дамою" вони називають колишнього міністра охорони здоров'я КНР У І, яку закликають на допомогу в боротьбі з епідемією. У 2003 році уродженка Ухані вже зуміла організувати штаб по боротьбі з атиповою пневмонією.

Як ми раніше писали, за минулу добу кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася. Станом на 20 березня, підтверджені 26 випадків захворювання. У Запорізькій області зафіксовано три нові підозри на коронавірус. Ще два випадки перевіряють у Хмельницькій області. Новий випадок підозри з'явився в Житомирі. А в Чернівцях першого пацієнта, який одужав після коронавірусної інфекції, вже виписали з лікарні.