Нормально ли хотеть секса во время войны в стране и что делать, если либидо от постоянной тревоги и переживаний начало спадать? Как проявлять внимание к своему партнеру в непростых условиях.

Ответы на все эти интимные вопросы для Styler дал бизнес и лайф коуч, сексолог Виталий Курсик.

Специалист отметил, что хотеть и заниматься сексом во время войны не просто нормально, а еще и очень желательно.

"Секс уменьшает уровень стресса, дает расслабление как физическое, так и ментальное. А это очень важные факторы. После возбуждения организм нуждается в расслаблении, и в этом нельзя себе отказывать", - пояснил Курсик.

Если есть проблемы с либидо, то в нынешних условиях это вполне нормально. Но и тут можно найти решение.

"Если сразу не возникает эрекции-то нормально. Секс - это не совсем о проникновении. Это больше об эмоциональных состояниях. А физические проявления – это как следствие. Никто не отменял простые поглаживания, прикосновения, добрые слова, чтобы расслабиться и настроиться на интим. А если ничего не помогает, то другой партнер должен с пониманием к этому относиться", - подчеркнул сексолог.

Интимная близость во время войны - такая же потребность, как еда или вода (pixabay.com)

Он отметил, что при любых обстоятельствах заниматься любовью нужно, так как секс – это такая же физиологическая потребность, как еда или вода.

"Не желательно накапливать внутри себя сексуальную энергию. Ее нужно выпустить. Если не в секс - можно в создании чего-либо, или даже в агрессию. При долгих периодах воздержания люди становятся более агрессивными, и могут провоцироваться даже определенные болезни в физическом плане", - подчеркнул Курсик.

А что же делать, если близкий человек находится далеко и защищает страну от врага? Как пережить разлуку?

"Как бы это банально не прозвучало, но никто не отменял самоудовлетворение. Если нет физической возможности или хотя бы возможности попробовать наладить этот процесс через средства связи, то энергию стоит перенаправить в какую-нибудь другую деятельность. А с партнером стараться почаще говорить о его значимости и своих чувствах к нему", - рекомендует специалист.

Порой мужчины совсем падают духом от того, что в силу различных объективных причин не могут встать на защиту страны. От этого страдает и либидо, да и психологическое состояние тоже не на высоте.

"Этот вопрос стоит уже обсуждать с психологом. Часто решение этой проблемы кроется именно в причинах, по которым мужчина не может защищать родину. Если это физическая причина (болезнь или еще что-то), то нужно оценить свое физическое состояние и те нагрузки, которые нужно выносить на войне. И принять, что не все могут находиться непосредственно на линии фронта. А с другими причинами алгоритм может быть аналогичный, но помочь может именно психолог", - объяснил Курсик.

Он добавил, что либидо в первую очередь зависит именно от взаимоотношений с партнером и общения вне постели. Близость между партнерами имеет больше значения, чем сам секс.