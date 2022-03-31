Чи Нормально хотіти сексу під час війни в країні та що робити, якщо лібідо від постійної тривоги та переживань почало спадати? Як проявляти увагу до свого партнера в непростих умовах.

Фахівець зазначив, що хотіти та займатися сексом під час війни не просто нормально, а ще й дуже бажано.

"Секс зменшує рівень стресу, дає розслаблення як фізичне, так і ментальне. А це дуже важливі фактори. Після збудження організм потребує розслаблення, і в цьому не можна собі відмовляти", - пояснив Курсик.

Якщо є проблеми з лібідо, то в нинішніх умовах це цілком нормально. Але і тут можна знайти рішення.

"Якщо відразу не виникає ерекції - то нормально. Секс - це не зовсім про проникнення. Це більше про емоційні стани. А фізичні прояви - це як наслідок. Ніхто не скасовував прості погладжування, дотики, добрі слова, щоб розслабитися і налаштуватися на інтим. А якщо нічого не допомагає, то інший партнер повинен з розумінням до цього ставитися", - підкреслив сексолог.

Інтимна близькість під час війни - така ж потреба, як їжа або вода (pixabay.com)

Він зазначив, що за будь-яких обставин займатися коханням потрібно, оскільки секс - це така ж фізіологічна потреба, як їжа або вода.

"Не бажано накопичувати всередині себе сексуальну енергію. Її потрібно випустити. Якщо не в секс - можна в створенні чого-небудь, або навіть в агресію. При довгих періодах утримання люди стають більш агресивними, і можуть провокуватися навіть певні хвороби у фізичному плані", - підкреслив Курсик.

А що ж робити, якщо близька людина знаходиться далеко і захищає країну від ворога? Як пережити розлуку?

"Як би це банально не прозвучало, але ніхто не скасовував самозадоволення. Якщо немає фізичної можливості або немає можливості хоча б спробувати налагодити цей процес через засоби зв'язку, то енергію варто перенаправити в якусь іншу діяльність. А з партнером намагатися частіше говорити про його значущість і свої почуття до нього", - рекомендує фахівець.

Часом чоловіки зовсім падають духом від того, що в силу різних об'єктивних причин не можуть стати на захист країни. Від цього страждає і лібідо, та й психологічний стан теж не на висоті.

"Це питання варто вже обговорювати з психологом. Часто розв'язання цієї проблеми криється саме в причинах, за якими чоловік не може захищати Батьківщину. Якщо це фізична причина (хвороба або ще щось), то потрібно оцінити свій фізичний стан і ті навантаження, які потрібно виносити на війні. І прийняти, що не всі можуть перебувати безпосередньо на лінії фронту. А з іншими причинами алгоритм може бути аналогічний, але допомогти може саме психолог", - пояснив Курсик.

Він додав, що лібідо в першу чергу залежить саме від взаємин з партнером і спілкування поза ліжком. Близькість між партнерами має більше значення, ніж сам секс.