Чи нормально хотіти сексу під час війни?
Чи Нормально хотіти сексу під час війни в країні та що робити, якщо лібідо від постійної тривоги та переживань почало спадати? Як проявляти увагу до свого партнера в непростих умовах.
Відповіді на всі ці інтимні питання для Styler дав бізнес і лайф коуч, сексолог Віталій Курсик.
Фахівець зазначив, що хотіти та займатися сексом під час війни не просто нормально, а ще й дуже бажано.
"Секс зменшує рівень стресу, дає розслаблення як фізичне, так і ментальне. А це дуже важливі фактори. Після збудження організм потребує розслаблення, і в цьому не можна собі відмовляти", - пояснив Курсик.
Якщо є проблеми з лібідо, то в нинішніх умовах це цілком нормально. Але і тут можна знайти рішення.
"Якщо відразу не виникає ерекції - то нормально. Секс - це не зовсім про проникнення. Це більше про емоційні стани. А фізичні прояви - це як наслідок. Ніхто не скасовував прості погладжування, дотики, добрі слова, щоб розслабитися і налаштуватися на інтим. А якщо нічого не допомагає, то інший партнер повинен з розумінням до цього ставитися", - підкреслив сексолог.
Інтимна близькість під час війни - така ж потреба, як їжа або вода (pixabay.com)
Він зазначив, що за будь-яких обставин займатися коханням потрібно, оскільки секс - це така ж фізіологічна потреба, як їжа або вода.
"Не бажано накопичувати всередині себе сексуальну енергію. Її потрібно випустити. Якщо не в секс - можна в створенні чого-небудь, або навіть в агресію. При довгих періодах утримання люди стають більш агресивними, і можуть провокуватися навіть певні хвороби у фізичному плані", - підкреслив Курсик.
А що ж робити, якщо близька людина знаходиться далеко і захищає країну від ворога? Як пережити розлуку?
"Як би це банально не прозвучало, але ніхто не скасовував самозадоволення. Якщо немає фізичної можливості або немає можливості хоча б спробувати налагодити цей процес через засоби зв'язку, то енергію варто перенаправити в якусь іншу діяльність. А з партнером намагатися частіше говорити про його значущість і свої почуття до нього", - рекомендує фахівець.
Часом чоловіки зовсім падають духом від того, що в силу різних об'єктивних причин не можуть стати на захист країни. Від цього страждає і лібідо, та й психологічний стан теж не на висоті.
"Це питання варто вже обговорювати з психологом. Часто розв'язання цієї проблеми криється саме в причинах, за якими чоловік не може захищати Батьківщину. Якщо це фізична причина (хвороба або ще щось), то потрібно оцінити свій фізичний стан і ті навантаження, які потрібно виносити на війні. І прийняти, що не всі можуть перебувати безпосередньо на лінії фронту. А з іншими причинами алгоритм може бути аналогічний, але допомогти може саме психолог", - пояснив Курсик.
Він додав, що лібідо в першу чергу залежить саме від взаємин з партнером і спілкування поза ліжком. Близькість між партнерами має більше значення, ніж сам секс.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психолог пояснила, від чого не потрібно відмовлятися під час війни.
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