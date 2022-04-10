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Ночные морозы и грозы: погода готовит неприятные сюрпризы

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается совершенно разная в отдельных областях страны. Местами возможны ночные морозы, местами пройдут грозы, а кое-где температура прыгнет выше +20 градусов.

Какая погода ждет украинцев, рассказали в Украинском гидрометцентре.

Погода в Украине 10 апреля

По прогнозу синоптиков, 10 апреля, кратковременные дожди пройдут в Хмельницком и Черновцах, более сильные – на севере страны, северо-востоке, в центральных областях и захватят Одессу и Николаев. В остальных областях будет сухо. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами практически во всех областях страны.

Ночная температура на западе упадет до +1 +4 градусов, в остальных областях от +5 до +8 градусов. Днем на западе будет холодно, +7 +9 градусов.

В центральной части и на севере +9 +12 градуса. На юге и востоке будет совсем тепло, от +17 до +22 градусов.

В Киеве 10 апреля ожидается сильный дождь, ветер со штормовыми порывами. Ночью в столице +4 +6 градусов, днем от +8 до +10 градусов.

Карта погоды в Украине на 10 апреля

Погода в Украине 11 апреля

11 апреля погода снова начнет меняться. В большинстве областей пройдут дожди, на востоке ожидаются грозы. В центре, на севере ночью возможен дождь с мокрым снегом.

Ночная температура в западных областях упадет до -1 -2 градусов, в остальных регионах от +2 до +5 градусов, в южной части и на востоке +6 +10 градусов.

Днем на западе +8 +11 градусов, в центре и на севере до +11 градусов. В южной части температура резко упадет до +9 +13 градусов. Тепло сохранится только на юго-востоке и крайнем востоке – от +15 до +20 градусов.

В Киеве 11 апреля ожидается кратковременный дождь. Ночью в столице +3 +5 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

Карта погоды в Украине на 11 апреля

Когда в Украине потеплеет

После 12 апреля дожди и грозы переместятся в восточные области Украины, в остальных будет солнечно. Однако температура воздуха сильно подниматься не будет. Ночью местами от -1 градуса до +5 градусов. Днем от +8 до +12 градусов.

Настоящее потепление стоит ожидать только после 14 апреля.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик предупредила о сильных температурных контрастах, от морозов до +22 градусов.

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