Ночные морозы и дожди: погода на выходных порадует не всех

Погода в Украине 16 и 17 октября будет в большинстве областей сухая и солнечная, но некоторые области посетят дожди и синоптики предупреждают о морозах в ночные часы.

Какая погода ждет украинцев в субботу и воскресенье, рассказали в Украинском гидрометцентре.

Погода в субботу, 16 октября

На востоке будет сухо, небольшой кратковременный дождь может зацепить Полтавскую область. Ночью от +2 до +5 градусов, днем прогреется до +12 +15 градусов. Возможно усиление ветра.

В южной части будет тепло, сухо и солнечно. Возможна небольшая облачность и ветер. Ночью в регионе от +7 до +9 градусов, днем прогреется до +13 +16 градусов, в Одессе до +12 градусов. В Крыму без осадков, ночью +7 +9 градусов, днем до +15 +17 градусов.

На севере ожидается небольшой дождь и усиление ветра. Ночью от +2 до +4 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

В западных областях будет сухо и солнечно, возможно усиление ветра и небольшая облачность. Ночью от +2 до +5 градусов, днем от +11 до +14 градусов.

В центральной части страны пройдут кратковременные дожди, возможно усиление ветра. Ночью +2 +4 градуса, днем от +11 до +14 градусов.

В Киеве 16 октября без существенных осадков, небольшой ветер. Ночью в столице от +4 до +6 градусов, днем прогреется до +14 +16 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 16 октября

Погода в воскресенье, 17 октября

На востоке страны ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Ночью от +3 до +6 градусов, днем от +11 до +14 градусов.

В южных областях немного потеплеет, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +5 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов. В Крыму без осадков, солнечно. Ночью +7 +9 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

На севере будет сухо и солнечно, без осадков. Ночью в регионе +2 +4 градуса, днем от +10 до +12 градусов.

В западные области снова придут ночные морозы, местами температура опустится до -2 градусов. Днем в большинстве областей будет солнечно и сухо, от +10 до +13 градусов.

В центральных областях без осадков, солнечно и сухо. Ночью от +2 до +5 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

В Киеве 17 октября ожидается сухая и солнечная погода, возможна небольшая облачность. Ночью в столице от +2 до +4 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 17 октября