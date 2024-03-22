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НМТ за кордоном: у переліку міст та країн з'явилися нові локації

Де українці зможуть скласти НМТ за кордоном (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Міністерство освіти та науки розширило список міст та країн, де українські випускники зможуть скласти НМТ за кордоном. Будуть створені тимчасові екзаменаційні центри для проведення тестування й абітурієнтам не буде потрібно їхати в інше місто чи країну.

Які міста та країни додали до переліку для складання НМТ за кордоном, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Osvita.

Зокрема, регіональним центрам оцінювання якості освіти вдалося досягти домовленостей з представниками інших держав щодо можливостей провести НМТ. У список додали:

Іспанія - місто Валенсія

Нідерланди - Алкмар, Амстердам та Роттердам

Молдова - Кишинів

Велика Британія - Лондон

Німеччина - Дюссельдорф

Також у Нью-Йорку в США з'явилася можливість пройти НМТ у додаткову сесію. Загалом тимчасові екзаменаційні центри були створені в 54 містах 31 країни світу.

Водночас в Українському центрі оцінювання якості нагадали, що кількість місць в екзаменаційних центрах за кордоном є обмеженою, тому учасникам НМТ, які перебувають за кордоном, варто поспішити з реєстрацію. Адже у разі вичерпання місць у певному населеному пункті воно стане недоступним для вибору у сервісі.

Також варто зазначити, що місце складання НМТ можна буде змінити. Якщо учасник НМТ створив персональний кабінет та обрав з запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з'явилася більш зручна локація, він має право до 15 квітня змінити реєстраційні дані.

Станом на 20 березня вільних місць вже немає для проходження НМТ у Берні (Швейцарія), Бухаресті (Румунія), Кельні та Нюрнберзі (Німеччина), Празі (Чехія) та Чикаго (США).

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