НМТ за кордоном: у переліку міст та країн з'явилися нові локації

Зокрема, регіональним центрам оцінювання якості освіти вдалося досягти домовленостей з представниками інших держав щодо можливостей провести НМТ. У список додали:

Іспанія - місто Валенсія

Нідерланди - Алкмар, Амстердам та Роттердам

Молдова - Кишинів

Велика Британія - Лондон

Німеччина - Дюссельдорф

Також у Нью-Йорку в США з'явилася можливість пройти НМТ у додаткову сесію. Загалом тимчасові екзаменаційні центри були створені в 54 містах 31 країни світу.

Водночас в Українському центрі оцінювання якості нагадали, що кількість місць в екзаменаційних центрах за кордоном є обмеженою, тому учасникам НМТ, які перебувають за кордоном, варто поспішити з реєстрацію. Адже у разі вичерпання місць у певному населеному пункті воно стане недоступним для вибору у сервісі.

Також варто зазначити, що місце складання НМТ можна буде змінити. Якщо учасник НМТ створив персональний кабінет та обрав з запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з'явилася більш зручна локація, він має право до 15 квітня змінити реєстраційні дані.

Станом на 20 березня вільних місць вже немає для проходження НМТ у Берні (Швейцарія), Бухаресті (Румунія), Кельні та Нюрнберзі (Німеччина), Празі (Чехія) та Чикаго (США).