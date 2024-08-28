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Низькокалорійний та багатий на клітковину. Названий овоч, який уповільнює старіння

Фото: Які овочі сповільнюють старіння (
Автор: Людмила Жукова

Хрестоцвіті овочі - це група зелених продуктів, які дуже багаті на поживні речовини. Якщо ви будете включати їх у свій щоденний раціон, вони сприятимуть зниженню ризику виникнення багатьох хронічних захворювань, зокрема онкології та хвороб серця.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольги Безуглої в Instagram.

Що треба знати про хрестоцвіті овочі

Низькокалорійні та багаті на клітковину хрестоцвіті також допомагають довше відчувати себе ситими, що робить їх чудовим доповненням до здорового харчування та здоров’я серця.

Щоденне вживання хрестоцвітих овочів, не лише сприяє омолодженню, але й забезпечує комплексну підтримку здоров’я. Включивши ці овочі у свій раціон, ви можете не лише покращити своє здоров’я, а й підвищити якість життя загалом.

Яка користь для організму?

Хрестоцвіті овочі мають глюкозинолати - сполуки, які надають цим продуктам темно-зеленого кольору.

Дослідження показують, що глюкозинолати мають сильні протизапальні та антиоксидантні властивості. Вони допомогають захистити наші клітини від пошкоджень, що спричиняють хвороби.

В таких овочах багато клітковини та мінералів.

Також за результатами досліджень, хрестоцвіті сприяють здорому серцю та допомогають знизити рівень холестерину.

Також доведено, що глюкозинолати здатні бути профілактикою онкозахворювань.

В порції хрестоцвітних міститься до 20% добової норми клітковини. Дослідження показують, що вживання 30 грамів клітковини допомогають схуднути.

Для довідки

До родини хрестоцвітих (або капустяних) належать цвітна капуста, броколі, рукола, бок чой, брюссельська капуста, біла і червона капуста, редька, ріпа, редис.

 

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