Низькогістамінова дієта. Дієтолог розказав, кому саме вона потрібна

Низькогістамінова дієта не є рекомендованим планом харчування для тих, хто хоче скинути декілька кілограмів. Вона є варіантом лікувального харчування з метою полегшення симптомів, пов’язаних із непереносимістю гістаміну та вимагає ретельного супроводу дієтолога.

В чому полягає така дієта, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Що таке гістамін

Гістамін є активною біологічною речовиною, яка виділяється опасистими клітинами як частина складної алергічної реакції. Якщо людина має алергію на певну їжу, опасисті клітини вивільняють гістамін, щоб захистити організм від власного сприйняття їжі як загрози. Гістамін надсилає організму різні сигнали: розширює кровоносні судини, звужує дихальні шляхи і стимулює скорочення гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту.

У всіх нас організм виробляє гістамін, і багато продуктів, які ми споживаємо, також містять гістамін у певній кількості. Ферменти, зокрема діаміноксидаза (DAO), розщеплюють гістамін, запобігаючи його надлишковій кількості. Проте у людей з непереносимістю гістаміну ці ферменти не працюють належним чином з різних причин.

Непереносимість гістаміну не є формою алергії. Це дозозалежна неімунна реакція на високий рівень цієї речовини. Якщо рівень гістаміну перевищує певний поріг, людина може відчувати різні неприємні симптоми, такі як діарея, здуття живота, нудота, блювання, головний біль, нежить, закладений ніс, задишка, свербіння шкіри, висип, кропив'янка, почервоніння, порушення менструального циклу, болі при менструації, низький артеріальний тиск (гіпотонія), швидке або нерегулярне серцебиття (аритмія), набряк губ, язика або горла. Хоча ці симптоми можуть бути викликані іншими факторами або захворюваннями.

Діагноз непереносимості гістаміну встановлюється після виключення інших можливих захворювань, таких як запальні захворювання кишечника, целіакія, мастоцитоз або синдром активації тучних клітин. Деякі ліки також можуть викликати непереносимість гістаміну. Цей стан часто є складовою хронічних захворювань, таких як хвороба Крона.

Непереносимість гістаміну не є загрозливим для життя станом. Деякі люди можуть навіть не підозрювати про її наявність або приписувати свої симптоми іншим захворюванням. Хоча низькогістамінова дієта не лікує непереносимість гістаміну, вона може покращити якість життя, зменшуючи неприємні симптоми.

Характеристики низькогістамінової дієти

Непереносимість гістаміну є рідкісним станом, що впливає на близько 1% населення. У людей з цією непереносимістю рівні гістаміну можуть значно коливатись, що ускладнює діагностику захворювання.

Якщо є характерні симптоми, не варто самостійно спробувати низькогістамінову дієту, оскільки вона є досить специфічною. Цей харчовий план передбачає обмеження продуктів, які природно містять більше гістаміну, а також тих, що ускладнюють роботу ферменту діаміноксидази. Неможливо уникнути всього гістаміну, проте важливо обмежити його кількість, щоб ферменти могли хоча б частково його розщепити.

Люди з непереносимістю гістаміну можуть щодня споживати різні продукти, проте краще переносять одні з високим вмістом гістаміну, ніж інші. Симптоми також можуть залежати від сезонної динаміки, оскільки в певні місяці доступні більше сезонних продуктів.

Низькогістаміновий харчовий план не є статичним і адаптується до індивідуальних потреб людини. Тому важливо, щоб дієтолог або лікар спостерігали за пацієнтом під час дотримання цієї дієти, щоб забезпечити зменшення неприємних симптомів без ризику дефіцитного харчування.

Основні принципи низькогістамінової дієти

У Інтернеті можна знайти багато інформації про те, які продукти слід обмежити або виключити при низькогістаміновій дієті. Ця інформація може бути коректною, але поради не є універсальними і не враховують ваші індивідуальні особливості та потреби. Люди з непереносимістю гістаміну можуть мати різні пороги щодо того, що вони можуть або не можуть переносити. Також немає однозначного способу вимірювати рівень гістаміну в їжі.

Ось кілька загальних принципів для людей, яким необхідно дотримуватися низькогістамінової дієти:

Обирайте свіжі, цілісні та необроблені продукти. Під час ферментації, обробки або зберігання продуктів бактерії можуть розщеплювати гістамін, підвищуючи його рівень в їжі. Людям з непереносимістю гістаміну краще споживати максимально свіжі продукти, наприклад, цілі та необроблені.

Часто доцільно максимально обмежувати певні продукти. Це можуть бути алкогольні напої (вино, пиво, шампанське), витримане або оброблене м'ясо (ковбаси, м'ясні нарізки, бекон), витримані, копчені, непастеризовані або сині сири, ферментовані продукти (кімчі, кефір, квашена капуста), консервовані, мариновані, солоні, сушені або копчені продукти, певні овочі (помідори, баклажани, шпинат), тропічні фрукти (ананаси, банани, папайя, цитрусові), риба або морепродукти, які не є свіжозловлені або заморожені (наприклад, консервована скумбрія, тунець, сардини, оселедець), полуниця, горіхи, арахіс, бобові (сочевиця, квасоля), соєві продукти, шоколад, продукти з добавками (барвники, консерванти) та інші.

Цей список не є вичерпним. Усі продукти містять певну кількість гістаміну, тому рівень обмеження в низькогістаміновій дієті варіюється залежно від характеру симптомів та особистого порогу гістаміну.

Кому не підходить низькогістамінова дієта

Низькогістамінова дієта не підходить для всіх людей з непереносимістю гістаміну через значні обмеження у харчуванні. Особливо це стосується тих, у кого в минулому були проблеми з розладом харчової поведінки або яким цей розлад діагностовано нещодавно.

Найкраще для управління симптомами можуть підійти антигістамінні препарати, призначені лікарем. Зосередження на надмірних обмеженнях харчування замість інших форм втручань для досягнення лікувальних цілей (контроль симптомів) може викликати відновлення розладу харчової поведінки або сприяти його прогресуванню.