Ніжна сирна паска без випікання за рецептом Клопотенка: вам точно сподобається! (відео)

Що потрібно для сирної паски

Для приготування цієї варіації візьміть:

700 грамів кисломолочного сиру 9%

350 мл вершків не менше 33% жирності

5 жовтків

150 грамів цукру

10 грамів ванільного цукру

100 грамів вершкового масла 85,2%

1 лимон (цедра)

50-75 грамів смаженого мигдалю

дрібка солі

Молочні продукти обирайте якісними та не економте на них, адже саме вони - запорука вдалої пасочки. За потреби кисломолочний сир можна перетерти через сито, щоб досягти потрібної вам консистенції.

Беремося за приготування

Дістаньте масло з холодильника за декілька годин до початку приготування. Йому потрібен час, аби розм'якшитись. Перетріть кисломолочний сир через сито або ретельно перебийте блендером.

Відділіть жовтки від білків. З'єднайте в мисці їх із цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Добре перетріть усе віничком до білого кольору. Якщо хочете солодшу паску, то додайте більше цукру на цьому етапі.

Налийте в сотейник вершки та прогрійте на невеликому вогні, постійно помішуючи до появи пари над поверхнею. Потім перелийте вершки в миску до жовтків і добре перемішайте віничком. Поверніть отриману суміш у сотейник.

Варіть вершки із жовтками на маленькому вогні, доводячи її до легкого загустіння. У вас повинна вийти консистенція рідкої сметани.

Повернімося до сирної маси. Додайте до неї заварені жовтки та розм'якшене вершкове масло. Перемішайте все та за бажанням додайте дрібно натерту цедру одного лимона.

Решту вершків збийте міксером до щільних стійких піків. Дуже обережно вмішайте вершки в сирну масу за допомогою силіконової лопатки.

Порубайте обсмажений мигдаль та додайте до маси. Знову перемішайте, щоб горіхи рівномірно розподілилися.

У форму викладіть марлю, складену в чотири шари. Перекладіть у неї сирну масу. Використовуйте пасківник заввишки 15 см. Злегка утрамбуйте сирну масу й закрийте марлею.

Установіть форму на тарілку, зверху викладіть ще одну та встановіть банку з водою, аби вона притиснула тісто, або покладіть щось інше, важке. Поставте в холодильник щонайменше на 6 години для застигання, краще - на ніч.

Готову сирну паску прикрасьте за власними вподобанням. Смачного!