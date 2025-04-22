Ніякої магії. Як знімати на iPhone без фільтрів і отримувати ідеальні кадри

Використовуйте ZeroCam - камеру без ШІ

ZeroCam пропонує концепцію "менше - значить краще", особливо в контексті функцій камери. У застосунку лише одна функція - кнопка затвора. Немає ні постобробки, ні фільтрів, ні ефектів; єдине налаштування - вибір об'єктива телефона.

Фотографії, зроблені в умовах поганого освітлення, виходять з помітним шумом - очікувано, враховуючи відсутність обробки. Зате при хорошому освітленні знімки мають трохи природніший вигляд, ніж за допомогою стандартної камери.

Головний мінус ZeroCam - це ціна: підписка коштує 2 долари на місяць або 13 доларів на рік при оплаті відразу. Доступний безкоштовний пробний період на 3 дні (або 7 днів при виборі річної підписки) - цього часу достатньо, щоб зрозуміти, чи варто платити.

Спробуйте Halide для максимального контролю і фото без ШІ

На відміну від ZeroCam, Halide Mark II пропонує широкі ручні налаштування камери. Ви можете точно керувати фокусом, ISO, витримкою і балансом білого перед зйомкою. Деякі з цих функцій є і в стандартному застосунку камери, але Halide додає корисні інструменти, як-от підсвічування фокуса (focus peaking) і живі гістограми.

Також у Halide є спеціальний режим Process Zero, у якому повністю відсутня постобробка та ШІ. Це максимально близько до зображення безпосередньо з сенсора, з мінімальною обробкою, необхідною лише для відображення знімка.

Як і ZeroCam, Halide не безкоштовний, але у нього є пробний період на 7 днів. Після цього - 10 доларів на місяць або 20 доларів на рік. Якщо точно знаєте, що будете користуватися довго, можна купити довічну ліцензію за 60 доларів.

Додаток Blackmagic Camera для відео без фільтрів

Компанія Blackmagic, відома своєю безплатною відеоредакторською програмою DaVinci Resolve і професійними кінокамерами, випустила застосунок для iPhone, що використовує їхні експертні напрацювання. Додаток Blackmagic Camera орієнтований на зйомку відео, але дає змогу витягувати кадри з відзнятого матеріалу.

Якщо вам потрібні тільки фотографії, інші додатки зі списку підійдуть краще. Але для тих, хто знімає відео, це чудовий вибір. Застосунок пропонує професійні функції: ручний контроль ISO, витримки, балансу білого, гістограму RGB для аналізу зображення і стабілізацію, що зменшує тремтіння камери.