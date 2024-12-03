Ніяких важливих справ! Астропрогноз та важливі поради на вівторок, 3 грудня

У вівторок, 3 грудня, варто уникати багатьох важливих планів та справ. Усе через ретрогради та невдале положення планет.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на вівторок й назвала важливі поради
"Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі справи. Окрім цього, через тіньовий період ретро Марсу треба відмовитися від відкриття бізнесу та оформлення на нову роботу, початку будівництва чи ремонту, купівлі автомобілів, ініціювання судових розглядів і позовів, далеких поїздок, початку нових видів тренувань і підвищених фізичних навантажень, понаднормових навантажень на роботі", - нагадала Соловйова.
"Можливі відвідування перукарні. Не бажано давати обіцянки. Уникайте сексуальних розваг. Удача буде на боці тих, хто глибоко вірить в свій успіх. Цей вівторок - день активних дій, боротьби, змагань, розширення, звільнення від негативних емоцій, неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх небажаних якостей", - додала вона.
Гороскоп на 3 грудня (ілюстрація: pixabay.com)
3 грудня з 17:46 до 19:36 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Козерогу.
"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей градус у Козерозі️ вважається символом пошани та поваги. Особливим чином він впливає на ситуації, які пов'язані з виконанням будь-яких завдань і досягненням цілей", - пояснила експерт.
Також цей градус уособлює заступництво і надання допомоги у важкі хвилини. Серед його характеристик: висока самооцінка, задоволеність життям (особливо її другою половиною, коли людина досягає зрілого віку), прекрасні стосунки з оточуючими. Таке положення сприятливе для організаторів, адміністраторів, керівників.
Нагадаємо, раніше вже з'явився місячний календар стрижок на грудень.
Окрім цього, Таро-гороскоп на вівторок обіцяє рідкісний сюрприз трьом знакам Зодіаку.