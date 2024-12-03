Ніяких важливих справ! Астропрогноз та важливі поради на вівторок, 3 грудня

Прогноз астропогоди на 3 грудня

"Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі справи. Окрім цього, через тіньовий період ретро Марсу треба відмовитися від відкриття бізнесу та оформлення на нову роботу, початку будівництва чи ремонту, купівлі автомобілів, ініціювання судових розглядів і позовів, далеких поїздок, початку нових видів тренувань і підвищених фізичних навантажень, понаднормових навантажень на роботі", - нагадала Соловйова.

"Можливі відвідування перукарні. Не бажано давати обіцянки. Уникайте сексуальних розваг. Удача буде на боці тих, хто глибоко вірить в свій успіх. Цей вівторок - день активних дій, боротьби, змагань, розширення, звільнення від негативних емоцій, неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх небажаних якостей", - додала вона.

Також астролог назвала головні правила цього дня:

пасивність може призвести до розвитку недовірливості, підозрілості та підступності

невикористана енергія може зашкодити здоров’ю

наважуйтесь на каяття, пробачення та виправлення помилок

виконуйте прохання оточуючих.

Гороскоп на 3 грудня (ілюстрація: pixabay.com)

Астропоради на вівторок

3 грудня з 17:46 до 19:36 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Козерогу.

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей градус у Козерозі️ вважається символом пошани та поваги. Особливим чином він впливає на ситуації, які пов'язані з виконанням будь-яких завдань і досягненням цілей", - пояснила експерт.

Також цей градус уособлює заступництво і надання допомоги у важкі хвилини. Серед його характеристик: висока самооцінка, задоволеність життям (особливо її другою половиною, коли людина досягає зрілого віку), прекрасні стосунки з оточуючими. Таке положення сприятливе для організаторів, адміністраторів, керівників.