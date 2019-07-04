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Нино Катамадзе сделала трогательное признание об Украине

STYLERЖизнь    04.07.2019 - 08:09
Нино Катамадзе сделала трогательное признание об Украине
Нино Катамадзе сделала признание (Коллаж РБК-Украина)

Нино Катамадзе рассказала, что она думает об украинцах

Нино Катамадзе, известная грузинская джазовая исполнительница, призналась, что очень любит Украину и с удовольствием бы жила в этой стране. Об этом она рассказала на съемочной площадке вокального шоу "Х-фактор" телеканала СТБ в разговоре с The Lime.

Нино Катамадзе отметила, что украинцы – очень теплый и отзывчивый народ. Она посетовала, что каждый раз приезжая в Украину с концертами, она не может найти время для того, чтобы прогуляться по городам и открыть для себя что-то в них новое.

Нино Катамадзе сделала трогательное признание об Украине

Нино Катамадзе (instagram.com/nino_katamadze_insight)

Однако за те годы, которые они провела в Украине в качестве приглашенного члена жюри на вокальном шоу и во время концертов, между артисткой и слушателями установилась тесная связь.

"Слушатели и я – мы нашли друг друга. Это люди, которым нравится наша музыка, и это первая причина. Вторая – мне кажется, очень чувствуется моя любовь к Украине и ее жителям. Это большая любовь. А еще переживания друг за друга, много общих и непростых историй", - объяснила Нино Катамадзе.

Она призналась, что по возможности, следит за ситуацией в стране и часто о новостях узнает из телевизора.

"Я бы с удовольствием жила в этой стране, это я точно могу сказать. Здесь очень теплый и отзывчивый народ", - добавила артистка.

Напомним, ранее мы писали о том, что Нино Катамадзе переживает за украинцев.

А также рассказывали о том, что Нино Катамадзе рассказала об отношениях с Вакарчуком.

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