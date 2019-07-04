Ніно Катамадзе зробила зворушливе зізнання про Україну

Ніно Катамадзе зробила визнання (Колаж РБК-Україна)

Ніно Катамадзе розповіла, що вона думає про українців

Ніно Катамадзе, відома грузинська джазова співачка, зізналася, що дуже любить Україну і з задоволенням жила б в цій країні. Про це вона розповіла на знімальному майданчику вокального шоу "Х-фактор" телеканалу СТБ у розмові з The Lime.

Ніно Катамадзе зазначила, що українці – дуже теплий і чуйний народ. Вона поскаржилася, що щоразу приїжджаючи в Україну з концертами, вона не може знайти час для того, щоб прогулятися по містах і відкрити для себе щось у них нове.

Ніно Катамадзе (instagram.com/nino_katamadze_insight)

Проте за ті роки, які вони провела в Україні в якості запрошеного члена журі на вокальному шоу і під час концертів, між артисткою і слухачами встановився тісний зв'язок.

"Слухачі і я – ми знайшли один одного. Це люди, яким подобається наша музика, і це перша причина. Друга – мені здається, дуже відчувається моя любов до України і її жителів. Це велика любов. А ще переживання одне за одного, багато загальних і непростих історій", - пояснила Ніно Катамадзе.

Вона зізналася, що по можливості, стежить за ситуацією в країні і часто дізнається про новини з телевізора.

"Я б із задоволенням жила в цій країні, це я точно можу сказати. Тут дуже теплий і чуйний народ", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ніно Катамадзе переживає за українців.

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