Янина Соколова: Рак – это болезнь, которую может вылечить только любовь тех, кто с тобой рядом

Янина Соколова в интервью рассказала о раке, хейтерів и фильм Я.Нина (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Откровенный разговор двух сильных женщин, которые преодолели рак, – корреспондентки программы "Вікна-новини" на СТБ Ирины Заславец и журналистки и актрисы Янины Соколовой об онкологии, страхах, хейтерах, поддержке близких и фильм "Я.Нина"

Янина Соколова только что одолела рак, Ирина Заславец - восемь лет в ремиссии. Это не интервью, это разговор на одном дыхании. Очень откровенный и душевный. О том, как принять рак и где черпать силы, чтобы с ним бороться. О восприятии обществом людей в диагнозе, хейтерах и ценностяъ, которые выносишь вместе с опытом. И главное – о "Я.Нина" – проекте, который должен подарить надежду и придаст уверенности тысячам онкобольных.

Янина, твой пост для меня и для многих украинцев был шоком, потому что последний год мы активно наблюдаем за тобой в YouTube, за твоими проектами, и никто даже понятия не имел, что в период профессионального взлета ты переживаешь сложный период в своей жизни. Ты вообще человек?

Мне уже написали, что я киборг (смеется). На самом деле все это преувеличено. Знаешь, общество даже не догадывается, как живет огромное количество онкобольных в этой стране. Как живут женщины, у которых нет возможности купить дорогой парик, который бы прикрыл лысину. Это люди, у которых нет поддержки и такого огромного количества сторонников. Иногда они даже не имеют возможности достойно лечиться, но есть процессы обезболивания, которые достаточно дорого стоят. Люди просто терпят. И о них никто не знает. Я бы хотела затронуть эту проблему и сказать, что таких женщин как я очень много. И все мы чрезвычайно сильны. Рак хорошенько мобилизует. Никто не догадывался обо мне только по одной причине – я довольно сильный человек. То, что я делала в течение всей болезни, меня аккумулировало. Я продолжала еще больше работать. Открыла два параллельных проекта, выпустила два курса в своей телевизионной школе, сняла 20 программ на YouTube "Вечера", которые за это время заслужили серебряную кнопку YouTube, набрав за месяц 100 тысяч подписчиков. Потом я открыла свой канал. Сейчас он тоже имеет серебряную кнопку. Плюс, мы выпустили кучу крутых эфиров, в частности резонансное интервью с Анастасией Приходько. Это такой контраст, когда ты лежишь в реанимации, на тебе маска искусственного дыхания, катетеры, бинты... И в этот момент общество обсуждает твое интервью, не зная вообще, что с тобой происходит. Я проснулась в реанимации, взяла телефон и увидела там 1600 тегов с репостами. Я думала: знали бы вы сейчас, как мне. Иногда мы видим только внешнюю сторону того, как живут известные люди.

Институт рака для тебя – это место, где...

Где мне спасли жизнь украинские врачи. Я не общалась с израильскими специалистами и у меня даже не было такой мысли – поехать туда. Операцию мне делали лапароскопическую. Я лишилась трех органов. И уже на седьмой день, вся обклеенная и с бандажом, вела мероприятие в вечернем платье, в бижутерии, с блеском, с прекрасной прической, макияжем и отсутствием даже мыслей о том, что я пережила. Никто не догадывался.

Ты боялась?

Боли не боялась – я знала, что она будет. Но мне было страшно остаться без волос, ресниц и бровей, потому что внешность – часть моей профессии. Но в январе после химии волосы начали катастрофически выпадать. На январские праздники мы поехали в Гамбург. И там в какой-то момент я поняла: не могу терпеть, как я постепенно лысею. Зашла в какую-то парикмахерскую и попросила состричь все волосы. Это конечно огромный стресс. Но в парикмахерской я глянула на себя и подумала, что... у меня прекрасный череп (улыбается).

Я сказала так же! Меня стриг папа в Гамбурге, где я лечилась. Он привез из Украины машинку. К сожалению, нет моего фото без волос, потому что фронтальной камеры тогда не было. Но помню, что сказала, что у меня прекрасная форма черепа.

И у меня! Идеальная форма, слушай (улыбается).

Янина Соколова в интервью рассказала о раке, хейтерів и фильм Я.Нина (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

А зачем ты устроила фотосессию?

Это были фотографии с презентации фильма "Я.Нина", который мы будем снимать. Мы должны рассказать о нем людям. Это будет очень чувственная история любовного треугольника и испытаний, которые выпали на долю женщины. Такого люди не переживают наверное за всю свою жизнь. Переоценка ценностей, любовь, страсть, юмор – все это будет в фильме. А еще это очень сексуальная история. Мы покажем, что лысая женщина, больная раком, может быть невероятно красивой. Фильм будет снимать один из самых титулованных режиссеров Европы – Сергей Михальчук. Среди главных актеров – тройка известных людей абсолютно разной целевой аудитории. Это мои ближайшие друзья. Валерия Ходос, два фильма из которой скоро выйдут на телеканале СТБ. И Валерий Харчишин, фронтмен группы "Друга ріка", который будет играть моего мужа.

На что ты сейчас копишь деньги?

Мы собираем деньги на подготовительную часть фильма, которую мы хотим снять на Одесском кинофестивале. Мы отправились на Госкино, питчинги различных кинофестивалей. И если нам повезет, то эти деньги мы получим только в конце года... Но будет потеряно время. Сценарий, главные актеры есть, и нам нужно в целом 4 миллиона гривен.

Янина Соколова в интервью рассказала о раке, хейтерів и фильм Я.Нина (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Почему ты молчала? Не хотела, чтобы тебя жалели?

Ира, я ненавижу, когда меня жалеют вообще. Я не из сердобольных сама, я – из действенных. На самом деле, мы бы рассказали о болезни раньше, и раньше бы запустили программу по сбору средств, осуществили бы реализацию этого проекта. Но я хотела дождаться финала лечения, чтобы перевернуть эту страницу жизни и идти дальше с еще большей силой и пользой для людей.

Я когда увидела твой пост, я не почувствовала сожаления. Я подумала: вау, какая она сильная. Победив рак, делает такой сильный аккорд. 85 тысяч репостов, 5 тысяч пожеланий... Ты такого эффекта ожидала?

Спасибо тебе. Да. Но мне было сложно представить, сколько это будет в цифрах. За день до этого я разговаривала со своими друзьями и говорила, что очень волнуюсь. Я знала, что моя история вызовет очень бурную реакцию. У меня довольно объемная армия поклонников, причем очень разносторонних. Я знала, что все эти люди будут шокированы. И в конце концов я рада, как они восприняли эту новость. Очень мало неадекватных комментариев. Но были и ужасные. Одна женщина написала мне сообщение: "Как печально, что существуют такие люди, как ты, которые хотят пойти в парламент и ради этого притворяются онкобольными". У меня пошел холодный пот. И далее полотно обвинений: "Я потеряла сестру. Она выглядела не так как ты. И она была не такой мощной. Поэтому не лги". Я себя успокоила, ведь все люди разные. Соответственно надо с терпением относиться и просто не читать такие сообщения.

Такие ситуации случаются и в жизни. У меня под Киевом живет мама. Однажды я решила пойти у маникюрный салон без парика, в шерстяной шапке. Там я задумалась и чуть ее отодвинула. Женщина, которая делала мне маникюр, посмотрела на меня, на мои руки, заглянула на лысину и спросила: "А у вас случайно нет температуры?". Говорю – нет, нет. Она немного отодвинулась, будто у меня есть какая-то заразная болезнь, и произнесла: "Смотрите, если вам сейчас плохо, то вы скажите, мы можем вызвать врача, потому что я вижу, что у вас какой-то нездоровый цвет лица". И надела маску. Таким является срез маникюрши, которая видит меня впервые и совсем не знает. Но моя лысая голова и отсутствие бровей с ресницами натолкнули ее на мысль, что я какая-то заразная персона, которая пришла сюда сделать ей некомфортно. Это ужас.

Янина, когда гинекологиня узнала, что у меня была лимфома, она сказала мне: "У меня кот от такого сдох"...

Расскажи, когда обнаружили болезнь? Это был плановый осмотр или ты поняла, что как-то нехорошо себя чувствуешь?

Все началось на Одесском международном кинофестивале в прошлом году. Я его вела и тогда почувствовала, что со мной что-то не то. Приехала в Киев, сразу пошла к врачу, у которого 10 лет наблюдалась. Мне поставили диагноз – поликистоз. Сделали небольшую операцию. Тогда анализы показали гормональный дисбаланс. Меня кормили гормонами два месяца. Затем все повторилось – снова сделали маленькую операцию. Сказали, что не дочистили полипы. Я сдала еще один анализ, уже в частной клинике. Прогуглила полученные результаты – все указывало на рак. Я не захотела доверять интернету и сразу позвонила врачу. Знаете, врачи говорят – не читайте интернет. Друзья, читайте! Лучше вы испугаетесь и обратитесь к врачу, чем будете думать, что с вами все в порядке. Я приехала к специалисту, мы подняли предыдущие августовские материалы и оказалось, что там была ошибка – рак уже был тогда. Врачи просто некачественно сделали анализ, кормили меня гормонами, подпитывая эту историю. И мы уже имели ситуацию, когда надо было удалять органы.

Янина Соколова в интервью рассказала о раке, хейтерів и фильм Я.Нина (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Знаешь, вспоминая свою ситуацию, я помню один из самых сложных этапов – это поговорить с родными. Посмотреть в глаза людям, которые любят меня больше всего в мире и которым я сейчас нечаянно причиню боль, а они ничего не смогут сделать, чтобы меня как-то уберечь от этого. Как ты решилась? Кто знал?

Мама, прежде всего. Как только я увидела, что результаты анализов не очень хорошие, сразу рассказала маме. Она была шокирована, так же как и остальным членам семьи. Но потом я их утешила, сказала, что мы дойдем до конца, будем бороться. Не сразу, но сообщила своим двум близким друзьям. Они меня поддерживали и поддерживают до сих пор. Ну и команды всех моих трех проектов на телевидении и в YouTube знали.

С какими ценностями ты вышла из этой борьбы?

Я вышла с ценностями жизни прежде всего. Я хочу, чтобы наши зрители понимали одну простую вещь: жизнь дается нам один раз. Ты не знаешь, что будет завтра. Поэтому надо жить и любить на полную. Если появляется какой-то тревожный звоночек, выделите себе один день, не поленитесь, и сходите к врачу. Поверьте, я живу в бешеном ритме. Все это время я думала, что молодая, здоровая, красивая и меня никогда такое не коснется. Как видите, затронуло. Ну, и самое важное: рак – это болезнь, которую может вылечить только любовь тех, кто с тобой рядом. В Институте рака одна женщина, с которой я познакомилась, сказала мне, что рак – это болезнь недостаточности объятий. Люди в этот период очень хотят обниматься.

Прошло 8 лет, а я до сих пор хочу обниматься...

Видишь! Поэтому я вынесла только одно: надо сделать жизнь такой, за которую стоит бороться. Делайте пользу тем, кому повезло меньше нас, и стране в том числе. Мне кажется, что за последние 7 месяцев я сделала столько всего! Я не хвастаюсь, а просто констатирую. Это такой машинальный эффект: ты ставишь цель и двигаешься к ней. Мне кажется, что еще лет 10 назад я не могла даже о таком мечтать.

Янина Соколова в интервью рассказала о раке, хейтерів и фильм Я.Нина (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Янина Соколова дала откровенное интервью’ю, где рассказала о борьбе с раком, страхи, кино и любовь

Напомним, что ранее Янина Соколова довела до истерики кума Путина. После этого журналистку раскритиковали в сети.