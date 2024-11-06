З ними ви точно почуватиметесь у безпеці. Названо три таких знаки Зодіаку

Близнюки

Цим астрологічним символом керує планета Меркурій - планета спілкування. Це означає, що цей знак любить гарну розмову. Йому подобається, щоб було весело і легко.

Близнюки знають, як створити безпечний простір, щоб інша людина могла відкритися та почувалася бажаною і важливою, хотіла сказати те, що має для неї значення. Тому не сумнівайтеся, що поряд з Близнюками вам захочеться щиро і багато говорити.

Терези

Вони підкоряються Венері - планеті кохання. Терези глибоко цінують емоційні, тісні зв'язки з іншими. Приємний характер дозволяє їм легко орієнтуватися в соціальних ситуаціях та обговорювати різні теми, будь-то книги, музика чи фільми.

Цей знак є миротворцем, він відкритий для того, щоб почути різні сторони історії, і це дозволяє іншим людям з легкістю відкриватися їм.

Риби

Співчутливий і чуйний знак Зодіаку підкоряється планеті Нептун. Він має сильну інтуїцію і емоційний інтелект, відчуває, коли комусь потрібно висловитися чи отримати пораду.

Риби ніжні, чудові слухачі та створюють безпечний простір для інших. Вони також знаходять радість у моменти, коли підтримують і допомагають.