С ними лучше не водиться: самые жадные знаки Зодиака

Гороскоп самых жадных знаков Зодиака подскажет, кто из представителей зодиакального круга более всего склонен экономить не только на своей второй половинке, но, в первую очередь, на себе.

Раки более всего обожают уют в доме, потому часто тратят деньги на обустройство собственного жилища. А вот помочь финансово другу либо сделать дорогой подарок - не по их части. Представители этого знака нередко носят старую одежду и обувь, поскольку считают правильным экономить. Однако есть исключение: тем, кого они действительно считают близкими людьми, при необходимости отдадут последнее.

Тельцы уверены, что близкие должны тратить деньги исключительно на удовлетворение их потребностей. Особенно это касается женщин: в браке они стремятся захватить бразды финансового правления, требуя, чтобы супруг отдавал им всю зарплату. Также представительницы этого знака нередко экономят на муже и детях, покупая себе дорогие вещи.

Иллюстративное фото: Телец (pixabay/darkmoon1968)

Девам свойственна не скупость, а желание окружить себя предметами материального мира. Именно поэтому эти работоспособные и мыслящие люди лучше потратят честно заработанные деньги на приобретение нового ковра или дивана, чем на подарок близкому. Причина скупости Дев кроется в их эгоизме и заботе о себе. Чаще всего у представителей этого знака мало друзей, а в семейной жизни они всегда стремятся сохранить свое личное пространство.

Козерогов однозначно можно отнести к числу самых жадных знаков Зодиака. Представители этого знака отличаются крайней скупостью. Экономить Козероги предпочитают не только на близких, но и на себе. Они готовы потратить целый день на то, чтобы найти в магазине самую дешевую вещь. Им свойственно накопительство. Мужчина-Козерог будет с негодованием смотреть на то, как его избранница тратит заработанные средства на ненужную косметику и одежду. Именно поэтому многие браки этих представителей терпят фиаско.

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