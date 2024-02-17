Німеччина обрала представника на Євробачення 2024: у мережі не задоволені

Німеччина обрала представника на Євробачення 2024. Ним став співак Isaak з композицією Always On The Run. Він виступить у фіналі 11 травня.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал музичного конкурсу.
Поп-виконавцю Ісааку Гудеріану (Isaak Guderian) 28 років, він родом з міста Еспелькамп у землі Північний Рейн-Вестфалія, батько двох дітей.
Ісаак Гудеріан (фото: instagram.com/isaak.music)
Артист довго виступав як вуличний музикант, а в 2011 році привернув до себе увагу на телешоу "X-Factor" і переміг на конкурсі "Show your Talent".
Пісня, з якою Ісаак поїде на конкурс, фокусується на проблемах психічного здоров'я та передає сильні емоції.
Для виступу виконавець обрав простий і повсякденний образ. Не було складних сценічних постановок; все обмежилося використанням світлових ефектів, графіки на плазмовому екрані і декоративного туману.
Незважаючи на те, що журі і глядачі віддали Ісааку найбільшу кількість балів - по 12, не всі німці оцінили цей вибір.
Деякі пишуть, що з таким треком їхня країна не зможе претендувати на перемогу у Євробаченні.
Ісаак Гудеріан (фото: instagram.com/isaak.music)
Зазначимо, що за всю історію пісенного конкурсу представники Німеччини лише двічі посідали перше місце.
Минулого року німецький готик-метал гурт Lord of the Lost з піснею Blood & Glitter опинився останнім у таблиці.
Нещодавно ми розповідали, що "Антитіла" виступили проти участі України у Євробаченні.