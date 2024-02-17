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Німеччина обрала представника на Євробачення 2024: у мережі не задоволені

Ісаак Гудеріан (фото: instagram.com/isaak.music)
Автор: Іванна Пашкевич

Німеччина обрала представника на Євробачення 2024. Ним став співак Isaak з композицією Always On The Run. Він виступить у фіналі 11 травня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал музичного конкурсу.

Що відомо про Isaak

Поп-виконавцю Ісааку Гудеріану (Isaak Guderian) 28 років, він родом з міста Еспелькамп у землі Північний Рейн-Вестфалія, батько двох дітей.

Ісаак Гудеріан (фото: instagram.com/isaak.music)

Артист довго виступав як вуличний музикант, а в 2011 році привернув до себе увагу на телешоу "X-Factor" і переміг на конкурсі "Show your Talent". 

Пісня, з якою Ісаак поїде на конкурс, фокусується на проблемах психічного здоров'я та передає сильні емоції.

Для виступу виконавець обрав простий і повсякденний образ. Не було складних сценічних постановок; все обмежилося використанням світлових ефектів, графіки на плазмовому екрані і декоративного туману.

 

Як відреагували у мережі на виступ співака

Незважаючи на те, що журі і глядачі віддали Ісааку найбільшу кількість балів - по 12, не всі німці оцінили цей вибір.

Деякі пишуть, що з таким треком їхня країна не зможе претендувати на перемогу у Євробаченні.

Ісаак Гудеріан (фото: instagram.com/isaak.music)

  • Нічого не маю проти Isaak - він чудовий співак, але це просто чергова монотонна радіопісня для останнього місце. Знову ніякої радості від Євробачення.
  • "Я просто посередність" - треба ж, який влучний початок пісні.
  • Думаю, ми скотимося з 7-го на 20-те місце в рейтингу ставок уже за тиждень. І тоді люди зможуть спитати, чому ж це сталося?
  • О, я вже чую це “Німеччина нуль голосів від глядачів”.
  • Звучить як гідне 26-те місце.

Зазначимо, що за всю історію пісенного конкурсу представники Німеччини лише двічі посідали перше місце.

Минулого року німецький готик-метал гурт Lord of the Lost з піснею Blood & Glitter опинився останнім у таблиці.

Нещодавно ми розповідали, що "Антитіла" виступили проти участі України у Євробаченні.

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