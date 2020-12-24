Никто и никогда столько не делал: умер легендарный украинский журналист

Александр Евтушенко, легенда музыкальной журналистики, телеведущий, продюсер, писатель, умер в Киеве в возрасте 63 лет.

О смерти гения рассказал в Facebook его друг и коллега Сергей Лихолай.

"Никто и никогда столько не делал для украинской музыкальной сцены. И уже не сделает..." - пишет Лихолай.

Евтушенко был фундатором музыкальной журналистики в Украине - редактор первой музыкальной газеты "Аудио-толока" ("Аут"), первого журнала о музыке "Галаs" и других изданий этого направления, вел программу "Тынды-Рынды", выпускал музыкальные альбомы.

Журналист работал с такими ведущими украинскими изданиями, как "День", "Слово просвиты", "ПИК", "Собеседник", "Зеркало недели" и прочие.

Кроме того Евтушенко работал над развитием жанра украинской рок-музыки. Вел радиопередачу "Рок украинского характера" (25 радио-эссе о выдающихся рок-группы Украины), на Радио "Киев", Радио "Нарт", "Молодое радио", а также работал ведущим программы "Музыкальный остров" на Радио "Свобода".

Умер Александр Евтушенко (фото: facebook.com/lyholaj)

В 2002 году вместе с аудіокомпанією "Атлантик" основал большой компактовий сериал "Украинская коллекция", которая на сегодня насчитывает около 30 позиций: "Кому вниз", "Плач Єремії", "Мертвий півень", "Брати Гадюкіни", "Скрябин", "Вика Врадий", "Тарас Петринеко", "Пиккардийская терция", "Неборок" и другие.

Также Евтушенко выступал как пресс-атташе самых знаковых украинских фестивалей, как "Червона рута", "Перлини сезону", "Таврийские Игры", "Альтернатива. Львов", "Мазепа-фест. Полтава".

Прощание с Александром Евтушенко состоится 26 декабря в 11:00 на территории крематория Байкового кладбища.

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