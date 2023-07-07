У Нікополі мешканці скаржаться на відсутність води, привозять натомість - коричневого кольору (фото)

Після підриву Каховської ГЕС у Нікополі припинилося централізоване постачання води. Таким чином місто вже майже місяць без доступу до питної та технічної води. Комунальні підприємства привозять воду в громади, проте люди скаржаться на її якість.

Про це редакцію Styler повідомила місцева мешканка. Дівчина бажає зберігати анонімність, тому її ім'я не згадується з метою безпеки.

Яка ситуація з водою зараз

Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до проблем із водою на півдні України. Головними проблемами стали відсутність водопостачання, низька якість води чи потенційне зараження водойм.

Громади, які зіштовхнулися з цим, повинні забезпечуватися привізною водою, але і з цим виникають нюанси.

"У нас вже місяць немає води взагалі. Її возять через раз у пункти видачі, але вона коричневого кольору. Міста поблизу вже давно з водою", - пише місцева мешканка.

Фото: надане читачкою

Через це люди змушені вишиковуватися у довгі черги, щоб отримати декілька літрів води. Але, за словами дівчини, машина з водою приїжджає не завжди. Так, одного вечора громадяни чекали на нову доставку, але не дочекалися: ніхто не приїхав.

Черги по воду в Нікополі (фото: надане читачкою)

Що кажуть у міській раді Нікополя

За словами мешканки, з бюджету виділили півтора мільйона доларів на насос, проте через найм недобросовісних працівників він просто згорів.

На наш коментар про ситуацію з водою у міськраді відповіли, що спеціалісти ведуть роботи з відновлення централізованого водопостачання. При цьому пресслужба зазначає, що нікопольчан намагаються забезпечувати водою.

"Бутильовану воду отримують особи з інвалідністю 1, 2 та 3 групи, сім'ї з дітьми, які мають інвалідність, багатодітні сім'ї, сім'ї загиблих (померлих) захисників, сім'ї загиблих в наслідок російської агресії громадян та одинокі особи, які перебувають на обліку в територіальному центрі, а ще й одинокі матері, всі пенсіонери та особи постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1, 2 категорії, а також дружини померлих громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС", - йдеться у відповіді.

Стосовно ремонту водопостачання, то 5 липня начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив про ліквідацію аварії на пунктах розливу води.

"Щодо водопостачання міста Нікополь. Вчора ввечері сталась аварія на одному з об'єктів, пов'язаних з пунктами розливу води... Над ліквідацією аварії бригада працювала всю ніч та день, наразі роботи завершено. Завтра о шостій ранку залиті водовози виїдуть до пунктів розливу", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Проте наразі достеменно невідомо, коли відновлять повноцінне та централізоване водопостачання в громади.