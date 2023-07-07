В Никополе жители жалуются на отсутствие воды, а привозят - коричневого цвета (фото)
После подрыва Каховской ГЭС в Никополе прекратилась централизованная поставка воды. Таким образом, город уже почти месяц без доступа к питьевой и технической воде. Коммунальные предприятия привозят воду в общины, однако люди жалуются на ее качество.
Об этом в редакцию Styler сообщила местная жительница. Девушка желает сохранять анонимность, поэтому ее имя не упоминается в целях безопасности.
Какая ситуация с водой сейчас
Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к проблемам с водой на юге Украины. Главными проблемами стали отсутствие водоснабжения, низкое качество воды или потенциальное заражение водоемов.
Общины, которые столкнулись с этим, должны снабжаться привозной водой, но и с этим возникают нюансы.
"У нас уже месяц нет воды вообще. Ее возят через раз в пункты выдачи, но она коричневого цвета. Города поблизости уже давно с водой", - пишет местная жительница.
Фото: предоставленное читательницей
Поэтому люди вынуждены выстраиваться в длинные очереди, чтобы получить несколько литров воды. Но, по словам девушки, машина с водой приезжает не всегда. Так, однажды вечером граждане ждали новую доставку, но не дождались: никто не приехал.
Очереди за водой в Никополе (фото: предоставлено читательницей)
Что говорят в горсовете Никополя
По словам жительницы, из бюджета выделили полтора миллиона долларов на насос, однако из-за найма недобросовестных работников он просто сгорел.
На наш комментарий о ситуации с водой в горсовете ответили, что специалисты ведут работы по восстановлению централизованного водоснабжения. При этом пресс-служба отмечает, что никопольчан пытаются снабжать водой.
"Бутилированную воду получают лица с инвалидностью 1, 2 и 3 группы, семьи с детьми, имеющие инвалидность, многодетные семьи, семьи погибших (умерших) защитников, семьи погибших в результате российской агрессии граждан и одинокие лица состоящих на учете в территориальном центре, а еще и одинокие матери, все пенсионеры и лица пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС 1, 2 категории, а также жены умерших граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС", - говорится в ответе.
Что касается ремонта водоснабжения, то 5 июля начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил о ликвидации аварии на пунктах разлива воды.
"О водоснабжении города Никополь. Вчера вечером произошла авария на одном из объектов, связанных с пунктами разлива воды... Над ликвидацией аварии бригада работала всю ночь и день, сейчас работы завершены. Завтра в шесть утра залитые водовозы выедут в пункты разлива", - написал он в своем Telegram-канале.
Однако пока неизвестно, когда восстановят полноценное и централизованное водоснабжение в общине.
Ранее мы рассказывали, восстановится ли уровень воды в Каховском водохранилище.
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