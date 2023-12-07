Ніколи не варіть таку гречану кашу. Помилка, яку роблять практично усі

Як завжди всі варять гречку

Всі з нас знають цю популярну формулу для варіння круп. Це 1 до 2, тобто на одну склянку крупи потрібно додати дві склянки води та варити до готовності.

З гречкою все роблять так само. Але це є помилка.

Як правильно варити гречку

Секретом для багатьох стане те, що звична для кожного темна гречка з магазину - це вже напівготова крупа. Вона вже пройшла первинну обробку.

Для її приготування потрібно залити гречану крупу окропом (у відомій пропорції, 1 до 2). Після цього накрити кришкою і почекати, поки крупа поглине всю воду і набухне!

Якщо ви все ж таки не довіряєте такому незвичному для вас способу, після того, як заллєте окропом, поставте на вогонь і доведіть до кипіння гречку. Після цього вимкніть вогонь та накрийте кришкою каструлю. І тоді вже можна додати масло, спеції, засмажку.

У чому користь гречки

Гречана крупа містить велику кількість магнію, марганцю, фосфору, міді та заліза. Всі ці мінерали сприяють зростанню та розвитку дітей. Також у гречці міститься вітамін B7, відомий як біотин.

Він відіграє важливу роль в обміні речовин і допомагає організму розщеплювати жири, вуглеводи та білки. Це низькокалорійний та ситний продукт, сміливо включайте її в раціон для насичення та комфортного та правильного схуднення.