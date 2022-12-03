UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ніколи не варіть так овочі: зіпсуєте смак і втратите всі вітаміни

Фото: Як не варто варити овочі (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Овочі – невід’ємна і дужа важлива складова нашої харчової тарілки. Їх треба вживати щодня і бажано так, щоб зберегти максимум поживних речовин, за які наш організм буде нам безмежно вдячний.

Як не можна варити овочі – читайте нижче в матеріалі Styler.

Правила варіння овочів і типові помилки

Не можна варити овочі по кілька годин поспіль і наливати в каструлю більше води, ніж це вказано в рецептурі. Дотримання цього правила збереже їх поживну цінність і смак.

Овочі треба начищати і нарізати безпосередньо перед приготуванням страви. Тримати їх у воді довго не варто, бо вони втрачають поживні розчинні речовини.

Овочі при варінні треба класти не в холодну воду, а в киплячу, це збереже вітаміни.

Зварені овочі не залишайте в окропі, вони стануть водянистими. Злийте воду одразу.

Фото: Кожен овоч має свою специфіку варіння (pixabay)

Лайфхаки для варіння овочів

При варінні буряка покладіть у воду скоринку хліба, вона вбере в себе неприємний запах.

Варена картопля вийде значно смачніше, якщо при варінні додати небагато кропу чи зубчик часнику.

При варінні картоплі в шкірці (мундирі), додайте у воду більше солі, ніж зазвичай, тоді картопля не розвариться.

Зварені в мундирі овочі краще очищаються, поки вони гарячі.

Раніше ми писали, як не можна варити гречку.

Також читайте про те, як приготувати салат Олів’є за ресторанним рецептом.

Читайте РБК-Україна в Google News