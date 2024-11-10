Ніколи це не робіть: речі з яких матеріалів взагалі не можна прасувати

Що означає значок перекресленої праски на етикетці одягу

Значок перекресленої праски на етикетці одягу означає, що цей виріб не можна прасувати. Це попередження допомагає уникнути пошкодження тканини, яке може виникнути від високих температур або прямого контакту з праскою.

Така позначка є особливо важливою для делікатних матеріалів, що швидко втрачають форму або зовнішній вигляд при нагріванні. Нехтування цим символом може призвести до непоправних змін, як-от розплавлення волокон або усадка тканини.

Матеріали, які не можна прасувати

Нейлон і поліестер. Це синтетичні тканини, які можуть розплавитися або деформуватися під дією високих температур, тому їх прасування може знищити структуру волокон. Для таких матеріалів рекомендується використовувати відпарювач або обирати мінімальний режим нагріву, якщо прасування все ж потрібно.



Шовк. Цей матеріал особливо чутливий до температури, і прасування може пошкодити його ніжну структуру та натуральний блиск. Краще уникати прямого контакту з праскою і використовувати лише відпарювач на безпечній відстані.

Бархат і велюр. Ці тканини мають унікальну текстуру, яка при прасуванні може втратити свій вигляд, адже під тиском ворс притискається і стає плоским. Для розгладження краще застосовувати відпарювання з відстані, щоб уникнути деформації.

Шкіра та еко-шкіра. Прасування може призвести до деформацій, пошкоджень, тріщин або втрати форми виробу з натуральної або штучної шкіри. Для догляду за такими матеріалами краще застосовувати спеціальні засоби, що відновлюють м'якість і блиск.

Лайкра та еластан. Ці еластичні тканини, які часто використовуються для спортивного одягу, втрачають свою еластичність і форму при прасуванні, тому обробка високою температурою їм протипоказана. Рекомендується їх прати делікатно і правильно сушити, щоб уникнути необхідності прасування.

Важливо знати, які матеріали не призначені для прасування (фото: Freepik.com)

Як доглядати за речами без прасування

Якщо прасування не рекомендується, існують інші способи зберегти одяг у відмінному стані та розгладити складки. Один із ефективних методів – використання відпарювача, який забезпечує більш дбайливе ставлення до тканини.

Також варто правильно сушити речі: розвішування одягу одразу після прання допоможе уникнути складок і заломів. Зберігання речей на вішалках допомагає уникнути пом’ятості, а спеціальні спреї для розгладження складок полегшують догляд за тканинами без застосування тепла.

Методи прасування для різних тканин

Сухе прасування. Цей метод зазвичай застосовується для речей з міцних матеріалів, таких як бавовна чи льон, і включає прасування як з лицьового, так і з виворітного боку. Він підходить для тканин, які не потребують додаткового зволоження, однак краще прасувати через марлю чи захисну тканину.

Прасування зі зволоженням. Виріб попередньо змочується або обгортається вологим рушником, що допомагає легше розгладити складки навіть на важких тканинах. Цей метод підходить для делікатних матеріалів, які можуть усаджуватись від високих температур.

Прасування з відпарюванням. Використовується переважно для щільних матеріалів, таких як льон, які важко прасувати без пари. Однак важливо не застосовувати цей метод для тканин, що можуть усаджуватись або змінювати форму під впливом пари.

Щоб розгладити речі, можна використати не лише праску, а й інші методи (фото: Freepik.com)

Особливості прасування окремих видів тканин

Шовк слід прасувати дуже обережно, трохи зволоживши тканину і уникаючи прямого контакту з водою для запобігання плямам. Прасування через марлю або м’яку тканину допоможе зберегти вигляд матеріалу.

Махрові тканини зазвичай не потребують прасування, оскільки м’якість і об’ємність є їхніми головними характеристиками. Якщо прасування все ж потрібне, варто використовувати низьку температуру та мінімальний тиск.

Шерсть схильна до швидкої усадки, тому прасувати її слід обережно, бажано через вологу тканину і на середньому рівні нагріву. Використання функції пари дозволяє зробити процес розгладження ефективнішим без ризику пошкодити виріб.

Льон є матеріалом, який часто використовується для літнього одягу і потребує високої температури для ефективного прасування. Найкращий результат досягається при легкому зволоженні, що допомагає усунути глибокі складки і заломи.