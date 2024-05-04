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Ніколи не тримайте ці предмети на підвіконні, інакше вони можуть вибухнути

Субота 04 травня 2024 07:33
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Ніколи не тримайте ці предмети на підвіконні, інакше вони можуть вибухнути Які предмети не можна тримати на підвіконнику (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Багато людей використовує підвіконня як полички - зберігають на них різноманітні побутові дрібнички. Але насправді там не всі речі можна залишати, адже на них потраплятиме сонце, нагріватиме і це може призвести до небажаних хімічних реакцій.

Про те, які речі не можна залишати на підвіконні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Daily Exspress.

Які предмети не можна тримати на підвіконні

"Аерозолі та легкозаймисті предмети на підвіконні становлять значну небезпеку, особливо в теплу пору року. Сонячне світло може нагріти ці предмети до небезпечного рівня, що призведе до потенційних вибухів. Відсутність їх біля вікна захистить не тільки ваше вікно, але й вас самих", - кажуть експерти.

До речей, які не бажано зберігати на підвіконні також належить свічки. Це пояснюється тим, що пряме сонячне світло може призвести до розм’якшення або навіть займання воску, що призведе до пожежі. Крім того, розплавлений віск може пошкодити підвіконня.

"Краще знайти безпечніше місце для свічок, подалі від прямих сонячних променів і легкозаймистих матеріалів", - радять експерти.

Вони також зазначили, що часто бачать, як власники будинків розміщують декоративні елементи на підвіконнях, не враховуючи можливість пожежі.

"Такі об’єкти, як дзеркала або будь-які відбивачі предмети можуть діяти як збільшувальне скло під сонячними променями, фокусуючи тепло в одній точці та запалюючи матеріали поблизу", - застерігають фахівці.

Вони радять у жодному разі не залишати такі предмети на підвіконні, щоб запобігти виникненню пожежі.

Також на підвіконні не варто тримати крихкі предмети, скриньки із дуже дрібними речами тощо. Адже раптовий вітер може прочинити вікно й зіштовхнути ці предмети й розбити їх чи пошкодити.

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