Ніколи не робіть цього з вашим двигуном восени: поради водіям

Не мийте підкапотний простір

Найчастіше це роблять весною або влітку, коли на вулиці достатньо тепла. Восени моторний відсік може банально не висохнути.

Як результат у двигуні, електроніці та проводці з'явиться нікому не потрібна зайва вологість, яка призведе до подальших поломок і значущих витрат.

Обов'язково прогрівайте силовий агрегат

Досвідчені водії розуміють, що влітку можна просто завести машину і неспішно їхати, поки мотор прогріється до потрібної температури. А от зі зниженням градуса на вулиці двигун краще розігріти заздалегідь.

Річ у тому, що мастило любить тепло, якого восени обмаль. Відповідно не слід сильно "газувати", допоки двигун не вийде на потрібний температурний рівень.

Не мийте кузов перед заморозками

Цій частині автомобіля теж треба приділити уваги додатково.

Краще не мити його перед можливими похолоданнями, адже ущільнювачі можуть примерзнути. А якщо Фортуна буде геть не на вашому боці, то разом із ними й двері, багажник і люк паливного бака.

Це, до речі, вагома причина, щоб восени та взимку ставити машину в гаражі з опаленням або підземному паркінгу.

Відмовтеся від полірування кузова

Не всяка паста для полірування витримує різкі перепади температур. Часто навіть просто нерівномірно лягає на поверхню і швидко втрачає свої захисні властивості. Тому полірування напередодні холодного сезону не несе ніякого сенсу.