Ніколи не робіть цього з рибою перед запіканням

Що не потрібно робити зі скумбрією перед запіканням

Так, експерт настійно не рекомендує поливати скумбрію олією перед запіканням у духовці.

Справа в тому, що в цій рибі містяться жири Омега-3. Якщо ви з'їсте половину скумбрії – ви вже поповните денну норму цього елемента. А якщо ви поливаєте олією рибу, ви додаєте жири Омега-6.

"Скумбрія теж має жиророзчинні вітаміни, тому додаткові жири їй не потрібні", - повідомила Наталія.

Якщо ви любите поливати рибу маслом, то беріть оливкове. У ньому містяться жири Омега-9 і вони впливають на баланс Омега-3.

Експерт зазначила, що без олії риба також чудово запікається.

Для кого корисна скумбрія

Скумбрію рекомендують включати до раціону тим, хто має серцево-судинні патології, страждає від атеросклерозу, гіпертонії, проблем зі зсіданням крові. У м'ясі скумбрії, як і в інших видах цього продукту, є фтор, фосфор і Омега-3. Вони мають потужні антиоксидантні та антиканцерогенні властивості.